В Бельгии проходит крупнейший в мире фестиваль песчаных скульптур

В бельгийском городе Остенде на побережье Северного моря открылся 20-й ежегодный фестиваль песчаных скульптур Sand Sculpture Festival. Команда из 32 художников "переработав" 7 тысяч тонн песка, провела пять недель, создав 150 работ для фестиваля песчаных скульптур.

Ранее сообщалось, что во Львове в пятницу, 23 июня, стартовал седьмой международный джазовый фестиваль Alfa Jazz Fest. На мероприятие съехались 30 музыкальных коллективов и 200 музыкантов из 15 стран мира.

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