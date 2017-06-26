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    Фотоленты

    В Бельгии проходит крупнейший в мире фестиваль песчаных скульптур

    (обновлено: )33
    Фестиваль песчаных скульптур
    Фестиваль песчаных скульптур
    Фестиваль песчаных скульптур
    Фестиваль песчаных скульптур
    Фестиваль песчаных скульптур
    Фестиваль песчаных скульптур
    Фестиваль песчаных скульптур
    Фестиваль песчаных скульптур
    Фестиваль песчаных скульптур
    REUTERS Yves Herman
    Фестиваль песчаных скульптур
    REUTERS Yves Herman
    Фестиваль песчаных скульптур
    REUTERS Yves Herman
    Фестиваль песчаных скульптур
    УНИАН Yves Herman
    Фестиваль песчаных скульптур
    REUTERS Yves Herman
    Фестиваль песчаных скульптур
    REUTERS Yves Herman
    Фестиваль песчаных скульптур
    REUTERS Yves Herman
    Фестиваль песчаных скульптур
    REUTERS Yves Herman

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    В бельгийском городе Остенде на побережье Северного моря открылся 20-й ежегодный фестиваль песчаных скульптур Sand Sculpture Festival. Команда из 32 художников "переработав" 7 тысяч тонн песка, провела пять недель, создав 150 работ для фестиваля песчаных скульптур.

    Ранее сообщалось, что во Львове в пятницу, 23 июня, стартовал седьмой международный джазовый фестиваль Alfa Jazz Fest. На мероприятие съехались 30 музыкальных коллективов и 200 музыкантов из 15 стран мира.

     

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