Самые красивые девушки Европы 1930 года

В конкурсе красоты "Мисс Европа" принимали участие страны, территориально находящиеся в Европе, а также Израиль, Турция и Ливан. Впервые конкурс красоты был проведен в 1920 году. У мероприятия более чем 90-летняя история, за это время в Европе и мире многое изменилось, не остались прежними и стандарты красоты.

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В этой подборке предлагаем полюбоваться на красавиц, которые блистали в одном из первых европейских конкурсов красоты. А заодно проследить, как поменялись идеалы красоты за это время.

"Мисс Европа — 1930" проходил в Париже, победительницей стала представительница Греции Алики Диплараку.