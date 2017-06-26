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    Фотоленты

    Самые красивые девушки Европы 1930 года

    27
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    Самые красивые девушки Европы 1930 года
    hronika.info

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    Самые красивые девушки Европы 1930 года

    В конкурсе красоты "Мисс Европа" принимали участие страны, территориально находящиеся в Европе, а также Израиль, Турция и Ливан. Впервые конкурс красоты был проведен в 1920 году. У мероприятия более чем 90-летняя история, за это время в Европе и мире многое изменилось, не остались прежними и стандарты красоты.

    Смотрите также: В Одессе выбрали самую красивую студентку

    В этой подборке предлагаем полюбоваться на красавиц, которые блистали в одном из первых европейских конкурсов красоты. А заодно проследить, как поменялись идеалы красоты за это время.

    "Мисс Европа — 1930" проходил в Париже, победительницей стала представительница Греции Алики Диплараку.

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