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    Фотоленты

    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове

    (обновлено: )3
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    УНИАН
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    УНИАН
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    УНИАН
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    УНИАН
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    УНИАН
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    УНИАН
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    УНИАН
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    УНИАН
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    УНИАН
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    УНИАН
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    УНИАН
    Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове
    УНИАН

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    Во Львове в пятницу, 23 июня, стартовал седьмой международный джазовый фестиваль Alfa Jazz Fest.

    На мероприятие съехались 30 музыкальных коллективов и 200 музыкантов из 15 стран мира.

    Открытие фестиваля состоялось на сцене имени Эдди Рознера, установленной в парке имени Богдана Хмельницкого. Для всех, кто не купил билеты на концерты, были сделаны несколько фан-зон, где установлены огромные экраны прямо под открытым небом.

    Фестиваль продлится до 27 июня.

    Смотрите также: Самые красивые девушки Европы 1930 года

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