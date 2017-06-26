Международный фестиваль Alfa Jazz Fest во Львове

Во Львове в пятницу, 23 июня, стартовал седьмой международный джазовый фестиваль Alfa Jazz Fest.

На мероприятие съехались 30 музыкальных коллективов и 200 музыкантов из 15 стран мира.

Открытие фестиваля состоялось на сцене имени Эдди Рознера, установленной в парке имени Богдана Хмельницкого. Для всех, кто не купил билеты на концерты, были сделаны несколько фан-зон, где установлены огромные экраны прямо под открытым небом.

Фестиваль продлится до 27 июня.

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