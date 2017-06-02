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    Культура

    Знаменитый фестиваль с участием Rammstein остановили из-за угрозы теракта

    (обновлено: )4710
    Организаторы сообщили, что "из-за террористической угрозы полиция порекомендовала прервать фестиваль". Они также сообщили, что будут информировать посетителей о дальнейшем развитии событий посредством социальных сетей и радио.
    Рок-фестиваль Rock am Ring
    @rockamring

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Полиция эвакуирует посетителей фестиваля Rock am Ring в немецком Нюрбурге (земля Рейнланд-Пфальц) из-за информации о террористической угрозе.

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    "Из-за террористической угрозы полиция порекомендовала прервать фестиваль. Мы призываем всех посетителей покинуть место проведения фестиваля", — говорится в заявлении организаторов фестиваля на странице в Facebook.

    Организаторы также сообщили, что будут информировать посетителей о дальнейшем развитии событий посредством социальных сетей и радио.

    "Мы надеемся, что фестиваль продолжится завтра. Спасибо за сотрудничество", — отмечается в заявлении.

    В фестивале принимают участие известные рок-группы Rammstein и Simple Plan, а также экс-вокалист манчестерской группы Oasis Лиам Галлахер, который организовал сольный концерт в поддержку семей жертв теракта произошедшего вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена".

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