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    Культура

    Организаторы Rock am Ring сообщили, когда продолжится фестиваль

    (обновлено: )36
    После тщательных обысков территории фестиваля подозрение в потенциальной террористической угрозе не подтвердилось. Фестиваль продолжится во второй половине дня.
    Фестиваль Rock am Ring
    t-online.de

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Организаторы рок-фестиваля Rock am Ring в немецком Нюрбурге сообщили, что мероприятие возобновится.

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    Ранее полиция сообщила, что проводит расследование после получения сигналов о возможной террористической угрозе на рок-фестивале Rock am Ring в Нюрбурге, где были эвакуированы несколько десятков тысяч человек.

    Местное издание Hessenschau сообщало, что в пятницу вечером в связи с возможной террористической угрозой полиция задержала трех человек. В субботу утром их уже освободили.

    "Rock am Ring 2017 продолжится! После тщательных обысков и прочесывания полицией всей территории фестиваля подозрение в потенциальной террористической угрозе не подтвердилось", — говорится в сообщении в соцсети Facebook.

    Ожидается, что фестиваль продолжится во второй половине дня.

    Рок-фестиваль Rock am Ring проходит со 2 по 4 июня. В нем принимают участие известные рок-группы Rammstein и Simple Plan, а также экс-вокалист манчестерской группы Oasis Лиам Галлахер, который организовал сольный концерт в поддержку семей жертв теракта, произошедшего 22 мая в комплексе "Манчестер Арена".

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