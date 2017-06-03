Организаторы Rock am Ring сообщили, когда продолжится фестиваль

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Организаторы рок-фестиваля Rock am Ring в немецком Нюрбурге сообщили, что мероприятие возобновится.

Ранее полиция сообщила, что проводит расследование после получения сигналов о возможной террористической угрозе на рок-фестивале Rock am Ring в Нюрбурге, где были эвакуированы несколько десятков тысяч человек.

Местное издание Hessenschau сообщало, что в пятницу вечером в связи с возможной террористической угрозой полиция задержала трех человек. В субботу утром их уже освободили.

"Rock am Ring 2017 продолжится! После тщательных обысков и прочесывания полицией всей территории фестиваля подозрение в потенциальной террористической угрозе не подтвердилось", — говорится в сообщении в соцсети Facebook.

Ожидается, что фестиваль продолжится во второй половине дня.

Рок-фестиваль Rock am Ring проходит со 2 по 4 июня. В нем принимают участие известные рок-группы Rammstein и Simple Plan, а также экс-вокалист манчестерской группы Oasis Лиам Галлахер, который организовал сольный концерт в поддержку семей жертв теракта, произошедшего 22 мая в комплексе "Манчестер Арена".