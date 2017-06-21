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    Прокуратура Бельгии квалифицировала инцидент на вокзале как теракт

    Тема:

    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме, Лондоне и Брюсселе (109)

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    По словам официального представителя прокуратуры Брюсселя Эрика Ван дер Сипта, стрельба и взрыв на центральном вокзале Брюсселе квалифицируется как теракт.
    Прокуратура Бельгии квалифицировала инцидент на вокзале как теракт
    @lalibrebe

    КИЕВ, 21 июн – РИА Новости Украина. Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала инцидент на вокзале как теракт, заявил журналистам официальный представитель прокуратуры Эрик Ван дер Сипт.

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    Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем.

    "Этот инцидент квалифицируется как теракт", — сказал представитель прокуратуры.

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