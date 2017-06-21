КИЕВ, 21 июн – РИА Новости Украина. Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала инцидент на вокзале как теракт, заявил журналистам официальный представитель прокуратуры Эрик Ван дер Сипт.

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Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем.

"Этот инцидент квалифицируется как теракт", — сказал представитель прокуратуры.