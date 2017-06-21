наверх
21.06.201702:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Спецоперация бельгийских силовиков после теракта на центральном вокзале Брюсселя

    Тема:

    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме, Лондоне и Брюсселе (111)

    40
    Военнослужащий застрелил мужчину в центре Брюсселя с поясом смертника
    Полиция эвакуировала людей с главной площади Брюсселя
    Взрыв на центральном вокзале Брюсселя
    Прокуратура Бельгии квалифицировала инцидент на вокзале как теракт
    Спецоперация силовиков в Брюсселе
    Спецоперация силовиков в Брюсселе
    Ситуация после взрыва в Брюсселе
    Военнослужащий застрелил мужчину в центре Брюсселя с поясом смертника
    Военнослужащий застрелил мужчину в центре Брюсселя с поясом смертника
    @lalibrebe
    Полиция эвакуировала людей с главной площади Брюсселя
    Полиция эвакуировала людей с главной площади Брюсселя
    @lalibrebe
    Взрыв на центральном вокзале Брюсселя
    Взрыв на центральном вокзале Брюсселя
    @lalibrebe
    Прокуратура Бельгии квалифицировала инцидент на вокзале как теракт
    Прокуратура Бельгии квалифицировала инцидент на вокзале как теракт
    @lalibrebe
    Спецоперация силовиков в Брюсселе
    Спецоперация силовиков в Брюсселе
    @lalibrebe
    Спецоперация силовиков в Брюсселе
    Спецоперация силовиков в Брюсселе
    @lalibrebe
    Ситуация после взрыва в Брюсселе
    Ситуация после взрыва в Брюсселе
    @lalibrebe

    Рекомендуем

    Тушение пожара на Крещатике в Киеве, 20 июня 2017Масштабный пожар в центре Киева: к тушению привлекли десятки спасателей22:39 20.06.2017
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом ТрампомВ гостях у Трампа. Переговоры Порошенко в Белом доме20:33 20.06.2017
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом ТрампомФотоитоги 20 июня: встреча Порошенко с Трампом, пожар на Крещатике и траур в Лондоне19:10 20.06.2017
    Пожар в центре Киева, 20 июня 2017Первые кадры масштабного пожара на Крещатике17:49 20.06.2017
    Бодибилдинг-шоу Miss SA Xtreme в ЮАР"Коня на скаку остановит...": женское бодибилдинг-шоу в ЮАР16:44 20.06.2017
    Николь КидманВсегда шикарна. Николь Кидман - 50 лет14:56 20.06.2017
    Визит Петра Порошенко в СШАПорошенко в США: встреча с диаспорой, цветы у памятника жертвам Голодомора11:08 20.06.2017
    Голый велопорбегВсемирный голый велопробег04:45 20.06.2017
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле БуржеНовый украинский самолет без комплектующих РФ покоряет Ле Бурже19:35 19.06.2017
    Все фотоленты
    Военнослужащий застрелил мужчину в центре Брюсселя с поясом смертника

    Власти Бельгии после инцидента на центральном вокзале Брюсселя, где военные нейтрализовали устроившего взрыв человека, решили не изменять уровень угрозы теракта, сообщил РИА Новости официальный представитель Кризисного центра Бельгии Бенуа Рамакер.

    "Уровень угрозы сохранен на отметке "три", изменений нет", — сказал собеседник агентства.

    Смотрите также: На месте взрыва в Брюсселе

    Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем.

    В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.

    Ссылки по теме:
    Теги: