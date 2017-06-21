Устроивший взрыв в Брюсселе выкрикивал лозунги исламистов – очевидец

КИЕВ, 20 июн – РИА Новости Украина. Неизвестный, устроивший взрыв на центральном вокзале в Брюсселе, выкрикивал лозунги, связанные с радикальным исламизмом, заявил в эфире телеканала RTBF очевидец происшедшего.

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Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем.

"Я спускался по главной лестнице на платформу, я увидел человека, который выкрикивал все, что можно, связанное с джихадизмом, я не обратил особого внимания, спустился, и в этот момент он закричал "Аллах Акбар!" и устроил взрыв", — сказал сотрудник железнодорожной компании Николя Ван Херревегель, которого, по информации RTBF, сейчас допрашивает полиция.