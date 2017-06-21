наверх
21.06.201700:52
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Устроивший взрыв в Брюсселе выкрикивал лозунги исламистов – очевидец

    Тема:

    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме, Лондоне и Брюсселе (109)

    (обновлено: )30
    По словам очевидца, неизвестный, устроивший взрыв на центральном вокзале в Брюсселе, выкрикивал лозунги, связанные с радикальным исламизмом, потом закричал "Аллах Акбар!" и устроил взрыв.
    Ситуация после взрыва в Брюсселе
    @lalibrebe

    КИЕВ, 20 июн – РИА Новости Украина. Неизвестный, устроивший взрыв на центральном вокзале в Брюсселе, выкрикивал лозунги, связанные с радикальным исламизмом, заявил в эфире телеканала RTBF очевидец происшедшего.

    Полиция в Европе. Архивное фото
    REUTERS Regis Duvignau
    В Европе констатируют рост исламистской террористической угрозы

    Смотрите также: Наезд на паломников у мечети в Лондоне

    Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем.

    "Я спускался по главной лестнице на платформу, я увидел человека, который выкрикивал все, что можно, связанное с джихадизмом, я не обратил особого внимания, спустился, и в этот момент он закричал "Аллах Акбар!" и устроил взрыв", — сказал сотрудник железнодорожной компании Николя Ван Херревегель, которого, по информации RTBF, сейчас допрашивает полиция.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча Петра Порошенко и Кристин Лагард
    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ