КИЕВ, 20 июн – РИА Новости Украина. Полиция эвакуировала людей с главной площади Брюсселя и из прилегающей к ней торговой галереи после того, как военные нейтрализовали устроившего взрыв неизвестного на центральном вокзале столицы, сообщает телерадиокомпания RTBF.

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Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем.

После инцидента полиция эвакуировала людей с центрального вокзала. При этом, по информации RTBF, людей вывели и с главной площади города – "Гран пляс", а также из торговой галереи "Сент-Юбер", расположенной рядом с площадью и чуть ближе к центральному вокзалу.

Напомним, фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Ранее сообщалось о не менее десяти пострадавших. Один человек задержан.