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    Полиция эвакуировала людей с главной площади Брюсселя

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    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме, Лондоне и Брюсселе (109)

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    После инцидента полиция эвакуировала людей с центрального вокзала. При этом, по информации СМИ, людей вывели и с главной площади города – "Гран пляс", а также из торговой галереи "Сент-Юбер", расположенной рядом с площадью и чуть ближе к центральному вокзалу.
    Полиция эвакуировала людей с главной площади Брюсселя
    @lalibrebe

    КИЕВ, 20 июн – РИА Новости Украина. Полиция эвакуировала людей с главной площади Брюсселя и из прилегающей к ней торговой галереи после того, как военные нейтрализовали устроившего взрыв неизвестного на центральном вокзале столицы, сообщает телерадиокомпания RTBF.

    На месте взрыва в Брюсселе. Онлайн-трансляция. Видео
    Канал RT на Youtube
    На месте взрыва в Брюсселе

    Смотрите также: Наезд на паломников у мечети в Лондоне

    Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем.

    После инцидента полиция эвакуировала людей с центрального вокзала. При этом, по информации RTBF, людей вывели и с главной площади города – "Гран пляс", а также из торговой галереи "Сент-Юбер", расположенной рядом с площадью и чуть ближе к центральному вокзалу.

    Напомним, фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Ранее сообщалось о не менее десяти пострадавших. Один человек задержан.

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