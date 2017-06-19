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    Фотоленты

    Наезд на паломников у мечети в Лондоне

    Тема:

    Лондон: наезд фургона на паломников возле мечети (204)

    (обновлено: )42
    Наезд фургона на людей в Лондоне. Полиция на месте ЧП
    Нападение на прихожан мечети в Лондоне
    Нападение на прихожан мечети в Лондоне
    Нападение на прихожан мечети в Лондоне
    Наезд фургона на людей в Лондоне
    Наезд фургона на толпу людей в Лондоне
    Наезд фургона на толпу людей в Лондоне
    Наезд фургона на людей в Лондоне. Полиция на месте ЧП
    Наезд фургона на людей в Лондоне. Полиция на месте ЧП
    Наезд фургона на людей в Лондоне. Полиция на месте ЧП
    @ShulemStern
    Нападение на прихожан мечети в Лондоне
    Нападение на прихожан мечети в Лондоне
    @JonScammell
    Нападение на прихожан мечети в Лондоне
    Нападение на прихожан мечети в Лондоне. Полиция на месте ЧП
    @JonScammell
    Нападение на прихожан мечети в Лондоне
    Нападение на прихожан мечети в Лондоне
    @JonScammell
    Наезд фургона на людей в Лондоне
    Наезд фургона на людей в Лондоне
    https://twitter.com/thomasvanhulle
    Наезд фургона на толпу людей в Лондоне
    Наезд фургона на толпу людей в Лондоне
    @cynthiavanzella
    Наезд фургона на толпу людей в Лондоне
    Наезд фургона на толпу людей в Лондоне
    @cynthiavanzella
    Наезд фургона на людей в Лондоне. Полиция на месте ЧП
    Наезд фургона на людей в Лондоне. Полиция на месте ЧП
    @osamh_mb

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    Наезд фургона на людей в Лондоне. Полиция на месте ЧП

    Фургон наехал на людей, выходивших из мечети в Финсбери парке в Лондоне. По словам очевидцев, нападение было совершено вскоре после полуночи по местному времени. Автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов, выходивших из мечети.

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    ​Как сообщил в микроблоге в Twitter Мусульманский совет Великобритании (Muslim Council of Britain), наезд был совершен после полуночи в районе станции метро Финсбури Парк, когда верующие мусульмане возвращались из близлежащей мечети после молитвы.

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    ​"Нам сообщили, что фургон въехал в паломников, когда покидали мечеть в Финсбури Парк". Наши мысли с пострадавшими", — говорится в сообщении.

    Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Ранее сообщалось о не менее десяти пострадавших. Один человек задержан. 

    Полиция Лондона пока не квалифицирует произошедшее как теракт. 

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