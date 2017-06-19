Наезд на паломников у мечети в Лондоне

Фургон наехал на людей, выходивших из мечети в Финсбери парке в Лондоне. По словам очевидцев, нападение было совершено вскоре после полуночи по местному времени. Автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов, выходивших из мечети.

​Как сообщил в микроблоге в Twitter Мусульманский совет Великобритании (Muslim Council of Britain), наезд был совершен после полуночи в районе станции метро Финсбури Парк, когда верующие мусульмане возвращались из близлежащей мечети после молитвы.

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​"Нам сообщили, что фургон въехал в паломников, когда покидали мечеть в Финсбури Парк". Наши мысли с пострадавшими", — говорится в сообщении.

Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Ранее сообщалось о не менее десяти пострадавших. Один человек задержан.

Полиция Лондона пока не квалифицирует произошедшее как теракт.