Первомайский митинг в Бельгии: известного политика ранили ножом

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КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина в ходе первомайского митинга в бельгийском Льеже напал с ножом на федерального депутата и одного из лидеров Партии труда Рауля Хедебау, передает в понедельник телеканал RTBF.

По данным очевидцев, нападавший подошел к политику сзади и ударил его ножом в ногу. Несмотря на полученное ранение, Хедебау произнес подготовленную речь, а затем был госпитализирован. Медики зашили рану и порекомендовали пострадавшему две недели покоя.

Злоумышленник был задержан правоохранителями. Сообщается, что речь идет о мужчине 40-50 лет с криминальным прошлым.

Газета Monde сообщает, что нападавший, предположительно, обвинял Хедебау в том, что он, являясь пресс-секретарем партии, не отвечал на его письма.

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В понедельник во французской столице Париже прошла массовая демонстрация, в которой, по разным данным, приняли участие от 30 до 80 тысяч человек. Ранены трое полицейских.