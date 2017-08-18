Расшатывание традиционных валют на фоне укрепления криптовалюты

Владимир Матвеев, обозреватель

Если в начале 2017 года биткоин стоил менее одной тысячи долларов, то 13 августа стоимость одного биткоина впервые превысила 4 тысячи долларов США.

Капитализация биткоина достигла 73,5 миллиардов долларов. Американский телеканал CNBC сообщает, что если бы биткоин был акцией, он бы занял 74-ю строчку в индексе S&P (Standard & Poor’s), сравнявшись по капитализации с такими компаниями как Adobe и Netflix, передает Радио Свобода.

Биткойн разработал в 2009 году неизвестный программист или группа программистов под именем Satoshi Nakamoto в контексте последствий финансового кризиса 2008 года. Идея состояла в создании валюты, которая регулировала бы себя, без вмешательства банков. Одной из первых децентрализованных валют стал биткоин.

Одной из главных особенностей платежной системы является то, что она неподконтрольна ни одному государству или частному лицу, а владелец биткоина может сохранить полную анонимность при покупке в интернете какого-либо товара. Выпуск биткоинов происходит в результате компьютерных вычислений, поэтому заранее известен объем, а также время появления новых единиц криптовалюты, передает Радио Свобода.

Биткоин — виртуальная валюта и, чтобы начать ею пользоваться, надо установить биткоин-кошелек на компьютер или мобильный телефон. Также можно завести веб-версию кошелька на сайтах, где принимают биткоины.

Вся система построена на основе так называемого блокчейна — цепочки блоков. Эта цепочка содержит в порядке все транзакции, которые проводятся в системе.

Наряду с этим, эксперты полагают, что следует дифференцировать криптовалюты, созданные для расчета между контрагентами, и "токены", появляющиеся в ходе ICO (Initial Coin Offering) и похожие на акции, служащие для привлечения денежных средств на проекты разработчиков.

Кроме того, биткоин разделился на две криптовалюты. По мнению экспертов, большую популярность и спрос со стороны инвесторов получил BTC. Относительно динамики Bitcoin Cash — в нем наблюдается повышенная волатильность.

Немало инвесторов считают, что нерегулируемый государствами и ЦБ рынок криптовалют – это "пузырь", который может вскоре лопнуть. Однако другие уверены, что это – "следующий шаг в развитии как финансовых рынков и самого интернета", сообщает Investing.com.

Александр Боттема, которого издание характеризует, как разработчика и энтузиаста биткоина, говорит о создании системы, "которая существует сама по себе, и на которую никто не может повлиять. Никого не принуждают доверять кому-то конкретному", сообщает финский ресурс Yle. Достаточно того, что человек "доверят системе".

Эксперты отмечают, что биткоин не следует тенденциям, обычным для других средств хранения денег. Например, "стоимость биткоина не растет, когда изменяется стоимость акций, недвижимости, ценных бумаг, золота или серебра", считает IT-консультант Матс Хенриксон, передает финский ресурс Yle.

Но, предупреждают эксперты, вкладывать в биткоины все свои деньги не стоит из-за высоких рисков.

Курс биткоина продемонстрировал свою плохую сторону в середине июля, когда цена биткоина упала на 500 долларов.

По мнению экспертов, как сообщает investing.com, для криптовалют моментом истины в контексте признаков "пузыря" может стать освоение технологии blockchain, на которой они построены, ведущими ЦБ.

Сообщается, что этим активно интересуется Банк Китая. "Когда это произойдет, все могут отвернуться от текущих криптовалют, потому что все вдруг поймут, что это лишь "воздух", что в основе их ничего не лежит, тогда как, к примеру "цифровой юань" – это эквивалент всего того, что есть в Китае, считает Алексей Лосев, портфельный управляющий инструментами с фиксированной доходностью в Castle Family Office. — Внедрение технологии ведущими ЦБ "чревато серьезными издержками, так как может вывести вне закона программы количественного смягчения, так как они будут подрывать саму основу "криптовалюты".

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С другой стороны, отмечает в Investing.com эксперт, "это даст властям возможность контролировать все транзации".

Ранее миллиардер Марк Кьюбан призвал к чрезвычайной осторожности при инвестировании в биткоин и сравнил его с "финансовым пузырем". Но, затем он анонсировал запуск криптовалютного ICO.

Неожиданный рост ВТС спровоцировал появление множество других альткоинов, которые были сгенерированы популярными ICO.

А американский миллиардер Ховард Маркс сравнил биткойн-бум, с пузырем Доткома, который он в свое время спрогнозировал. Он предупреждает клиентов об инвестициях в цифровые валюты.

"На мой взгляд, цифровые валюты — это не что иное, как необоснованное кратковременное увлечение (а возможно, даже схема пирамиды), основанная на готовности людей приписывать ценность такой вещи, за которой стоит немного или ничего не стоит – кроме той же готовности платить за него", — писал Маркс в письме для инвесторов в июле.

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Цена биткоина в обозримом будущем может возрасти почти до $5000, но после этого вполне вероятна коррекция до значений около $2000. Такое мнение в письме инвесторам высказала глава технической стратегии Goldman Sachs Шеба Джафари, пишет CNBC.

Отметим, 15 августа цена биткоина пошла вниз, опустившись на целом ряде бирж ниже отметки $4000.

Биткоин также является важным инструментом расшатывания традиционных денежных систем, хотя распространение криптовалют в качестве глобальных имеет определённые ограничения.