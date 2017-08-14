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    Эксперт о сенсационном возвращении Барака Обамы

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    Не стоит ожидать, что Барак Обама при его возможностях и высоких рейтингах полностью уйдет из политики и публичной жизни, считает эксперт-международник Анна Шелест.
    Барак Обама во время прощальной речи
    REUTERS Jonathan Ernst

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    Предыдущий президент США Барак Обама осенью планирует возвращение в политику. Об этом сообщает американское издание The Hill со ссылкой на свои источники.

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    Возвращение Обамы планируется для усиления позиций Демократической партии после поражения на президентских выборах. В то же время, пишет издание, возвращение экс-президента будет осторожным, и он не намерен становиться лицом партии. Вероятно, он будет заниматься сбором средств для партии.

    Возвращение Барака Обамы в политику прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник Анна Шелест.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Барак Обама дійсно повертається у велику політику?

    — Давайте все ж таки дочекаємось більш чіткої інформації, ніж просто чутки, які опублікували ЗМІ. З іншого боку, подивімось на ситуацію, яка сьогодні склалася і в Демократичній партії, і в принципі в долі самого Барака Обами. Він достатньо молода особистість з дуже великими рейтингами, незважаючи на певні помилки, які були в останній рік його президентства. Однак, тим не менш, на тлі теперішнього американського президента він, звичайно, виглядає набагато більш популярним та цікавим саме для американських мас, і його постійно протиставляють. Вік йому більш ніж дозволяє, йому треба чимось займатися, і в даному випадку ми бачимо, що фактично всі колишні американські президенти, вони продовжували бути достатньо активними в політиці або в суспільному житті. Хтось створював свої благодійні фонди і займався, наприклад, бідними Африки. Хтось, як Картер, ставав дуже відомим миротворцем на Близькому Сході, вирішував конфлікти в різних куточках світу. Хтось створював фонд для освіти, хтось займався бізнесом, тобто всі ці люди, вони не зникали з політичної та суспільної мапи США. Тому певний варіант після перерви, після відпустки, звичайно, варто очікувати і від попереднього американського президента.

    REUTERS Jonathan Ernst
    Барак Обама во время прощальной речи

    Як проводить час Барак Обама під час цієї перерви, чим займається?

    — З того, що давалось в ЗМІ, тому що він достатньо обережно ставиться до свого особистого життя, то він, в першу чергу, відпочивав, він на це заслужив після восьми років президентства, і достатньо, скажімо так, складної моральної роботи. Відповідно, було достатньо інформації про його відпочинок в різних куточках світу, і щодо його публічних виступів на різноманітних форумах або спілкуванні з молоддю — це теж достатньо така розвинена практика в США, що колишні президенти продовжують спілкуватися, виступати під час публічних заходів, ділитися своїм досвідом.

    Инаугурация Барака Обамы, Библию держит супруга Мишель, 20 января 2009 года
    TIM SLOAN / AFP
    Фотолента. Барак Обама vs Дональд Трамп: сравнение инаугураций

    Обама до великої політики ще не повернувся, але говорить, що не хоче знову ставати обличчям демократів. Чому?

    — Тому що дуже часто, якщо ти стаєш обличчям партії, то збираєшся балотуватися до Конгресу або Сенату і бути дуже впливовою особистістю там, наприклад, очолювати більшість чи там меншість, але свою фракцію, або ти йдеш на президента. Тобто лідер Демократичної партії — це буде та людина, яка буде брати на себе дуже багато уваги. І от тут велике питання. Якби повернення до політичного життя, чи воно передбачає просто, скажімо так, публічну активність і допомогу демократичній ідеології в США, або це йде питання саме про повернення і нове балотування, тобто все те, що він уже проходив, коли ще жив в Чикаго, і ми не знали, хто такий Барак Обама. Тобто чи готовий він розпочати спочатку своє політичне життя, тому що йому доведеться точно так же проводити компанію для того, щоб його обрали в Конгрес або в Сенат, і вступати тоді в формальне політичне життя. Однак, американська політична система, вона передбачає і інші варіанти, через які він може, дійсно, як ви правильно сказали на початку, що він може зайнятися збором коштів для наступних виборів, він може очолити один з комітетів партії і займатися внутрішнім будівництвам, або допомагати новим кандидатам, які зараз збираються балотуватися на посади, тобто стати певним ментором для них, тобто він може і опосередковано теж війти в американське політичне життя знову. І навряд чи ми скажемо, що він з нього вийде, тому що при його можливостях і рейтингу навряд чи це варто очікувати.

    Що зараз відбувається в Демократичній партії? Чи є сильні особистості, чи є нові обличчя?

    — На сьогодні наразі, оскільки до президентських виборів три роки, то тільки починають говорити про те, хто міг би стати замість Хіларі Клінтон. В принципі, звичайно, обговорюють тих кандидатів, які балотувалися на праймеріз разом з нею, наскільки в них є або немає другого шансу, тому що ми теж бачили, що і вона не з першого разу стала кандидатом в президенти, вона як раз програла на праймеріз Бараку Обамі свого часу. Відповідно, ці кандидати, вони проговорюються. Йде пошук і нових облич також. Те, що я бачу зараз, от почалася певна кампанія по деяким штатам в Сенат і Конгрес, то, наприклад, почали пропонувати людей, які служили в Іраку і Афганістані, отака нова хвиля. Почали говорити про молоді обличчя в партії, нове покоління, але це ми говоримо про місцевих політиках 35-40 років, тобто зараз, звичайно, партія дивиться на рейтинги своїх кандидатів, своїх представників, які працюють депутатами на рівні штату, наприклад, або великих міст, таких як Чикаго чи Сан-Франциско, Бостон, тобто ті міста, які впливають на американську політику. І будуть дивитися на їхні рейтинги, на їхні можливості, хто з них підтримується, і хто на наступних виборах зможе зайти до Сенату або Конгресу. 

    Обама в последний раз торжественно принял гостей в Белом доме
    REUTERS/Joshua Roberts
    Фотолента. Барак Обама: яркие кадры президентства

    Обама може балотуватися на посаду президента втретє?

    — В принципі ні, такого не буде. В даному випадку США навіть з принципу не підуть на подібну ситуацію для того, щоб не мати порівняння з РФ і з діями Путіна, тому що вони прекрасно розуміють, що моментально Республіканська партія, яка представляє нинішнього президента, буде використовувати це під час і кампанії, і постійно нагадувати про це. І інші країни теж, в тому числі і РФ, звичайно тут же почнуть використовувати це проти США: нас звинувачували, а самі ідете за тим самим принципом. Відповідно, такий варіант є неможливим.

    Демократія, інтереси держави передусім?

    — В даному випадку — так, і це не просто інтереси держави, це певні цінності і принципи, які є. Яка би брудна не була кампанія в США в певний момент, але певні принципи, за які вони все ж таки не виходять або, якщо виходять, то вони знають, що завжди є і Генеральна прокуратура і інші органи, які будуть тримати це на контролі, не кажучи вже про громадянське суспільство, яке не дасть спуску по цим питанням. Відповідно, є певні ліміти, червоні такі лінії, за які кандидат, який дійсно прагне високої посади, ніколи не переступить.

    Що відбувається з рейтингами Дональда Трампа, особливо на тлі протистоянні США та КНДР?

    — Його рейтинги зараз знаходяться на одному з найнижчих показників, але це пов'язано навіть не стільки з КНДР, як в принципі з його політикою, в тому числі з внутрішньою, його риторикою, його стилем комунікації з суспільством, зі змінами, які відбуваються в його адміністрації. Це не санкції, які підтримуються в американському суспільстві, а скоріше його заяви, які певним чином навіть закликають до можливого військового протистояння з КНДР. Це, звичайно, призводить до серйозних проблем, зараз в середині ми вже бачимо певний конфлікт між навіть Пентагоном, не кажучи вже про Державний департамент, і Білим Домом, тому що якби санкції — санкціями, це один рівень, але заклики до більш жорсткого протистояння, військової готовності країну — це, звичайно, неприйнятно на сьогодні для США.

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    Напомним, предлагаемые США меры предполагают полномасштабную торговую блокаду, однако Москва не будет в восторге от этой идеи. Такое мнение в эфире "ГС" высказал эксперт-международник Сергей Толстов.

    Политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что после испытаний КНДР вероятность военного столкновения Северной Кореи и США превысила 30%.

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