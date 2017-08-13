Европа уже в Украине: водка по 120 грн, "наливайки" не в счет

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Кабмин 9 августа повысил на 14% минимальные розничные цены на алкогольные напитки. Минимальная стоимость 0,5 л. бутылки водки выросла на 10 грн с 69,78 грн до 79,55 грн.

Ранее Кабмин предложил парламенту повысить акцизный сбор на спирт 11,25%.

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Последнее повышение минимальных розничных цен на алкоголь было зафиксировано в конце прошлого года. Тогда акцизы были подняты на 20%, а МРЦ на водку — на 27%.

Алкогольная "евроинтеграция"

Повышение цен на алкоголь и акцизов на спирт власть объясняет благородными причинами. Якобы дорогая водка приучит украинцев меньше пить. Кроме того, казна соберет больше доходов, кроме того, мы выполним обязательства перед Евросоюзом, который требует, чтобы цены в Украине были не ниже, чем в Европе. Таким образом, в ЕС хотят обезопасить себя от контрабанды дешевого украинского алкоголя, который в большом количестве через Польшу поступает на европейский теневой рынок. В поднятии цен на алкоголь до европейского уровня наше правительство предпринимает удивительное рвение. Такое бы усердие они бы проявляли в повышении до европейского уровня пенсий и зарплат украинцев! Причина такой "европейскости" банальна: дорогая водка будет не по карману населению, и она перейдет на теневую продукцию, которую контролируют те же чиновники.

"Они сначала повышают акциз, потом повышают минимальную розничную цену. А выглядит здраво, если бы у нас каждое повышение акциза приводило бы к аналогичному росту поступлений в бюджет. И при этом, у нас бы теневой рынок не увеличивался, а был бы таким как в Европе — до 20%. Но у нас это приводит к тому, что бюджет получает денег непропорционально меньше. Увеличение акцизов на 11% приведет к росту поступлений в бюджет на 3-4%, при этом, теневой рынок вырастет на 5%. Это мы говорим по крепкий алкоголь. Если мы говорим по вину и пиву, то он увеличится на 1-3%", — заявил РИА Новости Украина генеральный директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

По его словам, обязательства повысить акциз до европейского уровня является профанацией, главной целью которого является увеличить долю теневого рынка алкоголя.

"Когда мы полностью уравняем ставки акциза в Европе и Украине, то пачка сигарет будет стоить 90 грн, а бутылка водки порядка 120-130 грн за поллитра. Понятно, что почти 100% рынка будет в тени. Это будет выгодно не государству, а тем, кто контролирует эти потоки. Заявления о том, что это сделает нацию более здоровой и трезвой не соответствует действительности. Украинцы будут некачественный алкоголь. А доходы будут поступать теневикам, которых контролируют чиновники", — считает Дорошенко.

Наливайки — черная касса власти

Рост теневого рынка напрямую увеличивает доходы провластных структур, которые оккупировали "Укрспирт". Имея монопольный доступ к сырьевой базе, они могут диктовать цены другим участникам рынка (легальным производителям), при этом, закупая сырье для своих заводов почти забесплатно. Затем этот алкоголь поступает в маленькие магазинчики и наливайки, которые также контролируют чиновники. Деньги от подобного "бизнеса" поступают в черную кассу власти, с помощью которой финансируются выборы и подкуп избирателей.

"Кто контролирует "Укрспирт"? Не государство. Контролируют определенные люди. Это приведет к тому, что "Укрспирт" будет производить столько же, только большая часть водки будет продаваться не через легальные магазины, а через наливайки. Это приводит к тому, что доходы с этого рынка перераспределяются. Легальных доходов становится меньше, а нелегальных доходов становится больше", — считает Дорошенко.

По его мнению, повышением минимальных розничных цен чиновники попросту убивают конкурентов для своего бизнеса, оставляя для себя льготные условия, поскольку теневики не платят никаких налогов и не несут никакой ответственности, в том числе, за здоровье потребителей.

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Эксперт считает, что на табачном рынке правительство хочет отменить минимальные цены на продукцию, поскольку оптовая торговля сигаретами сконцентрирована в частных руках. Компания "Тедис-Украина", которую контролируют люди президента, уже монополизировала дистрибуцию сигаретами, поэтому Кабмин выступает за отмену минимальных цен на этом рынке (чтобы расширить сбыт). На алкогольном рынке власть контролирует только производство сырья ("Укрспирт"), поэтому пытается повысить минимальные цены на алкоголь, чтобы задавить легальных производителей, как основных конкурентов, считает Дорошенко.