наверх
01.06.201707:27
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Супруги Обама купили в Вашингтоне дом за $8 млн - СМИ

    (обновлено: )44
    Барак и Мишель Обама намерены остаться в Вашингтоне, пока их младшая дочь Саша не завершит обучение в школе. В сентябре, как ожидается, она пойдет в предпоследний класс.
    Экс-президент США Барак Обама с супругой Мишель. Архивное фото
    Associated Press Andrew Harnik

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель за 8,1 миллиона долларов купили дом в престижном районе Вашингтона, который снимали после окончания президентского срока, сообщает телеканал CNN.

    Обама посетил Бродвей
    Канал euronews на Youtube
    Обама снова появился на публике под аплодисменты толпы

    "Учитывая, что экс-президент и госпожа Обама будут жить в Вашингтоне как минимум еще 2,5 года, для них вполне разумно было бы купить дом, чем продолжать арендовать собственность", — заявил телеканалу представитель Обамы Кевин Льюис.

    Читайте также: Трампофобия и трампомания. Трамп завершил первое зарубежное турне

    Как сообщается, в доме девять спален и восемь ванных комнат.

    Супруги ранее заявляли, что намерены остаться в Вашингтоне, пока их младшая дочь Саша не завершит обучение в школе. В сентябре, как ожидается, она пойдет в предпоследний класс.

    Ранее сообщалось, что Обама и его семья после окончания президентства взяли в аренду жилой дом, в котором ранее жил бывший пресс-секретарь 42 президента США Билла Клинтона Джо Локхарт. Дом, построенный в 1928 году, располагается в престижном районе Калорама, практически в центре американской столицы.

    Смотрите также: Иванку Трамп освистали во время выступления на женском саммите

    В этом районе много исторических зданий и дипломатических представительств. Как сообщал Washingtonian, в этом же районе недвижимость приобрел госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По соседству с его домом находятся дома Обамы, Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-премьер Украины Арсений Яценюк
    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
    Обстрелы в Красногоровке. Архивное фото
    Донбассе: очередной "режим тишины"
    Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем
    Нидерланды одобрили соглашение об ассоциации Украины с ЕС
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и штурм Львовского облсовета