Berlingske: Украина вызывает раскол в странах ЕС

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Встреча, которую ЕС и Украина проводили в четверг в Киеве, отмечалась очень торжественно. Председатель Европейского совета Дональд Туск вручил только что подписанный Договор об ассоциации между ЕС и Украиной. За этот договор о свободной торговле и за более тесные политические связи проевропейские украинцы начали революцию в 2014 году, а потом заплатили высокую цену…", — пишет корреспондент датской газеты Berlingske Якоб Уссингс, подразумевая под этой ценой ситуацию с Крымом и вооруженный конфликт на востоке страны.

"Другим важным моментом, который тоже был торжественно отмечен, стали безвизовые поездки на короткое время в шенгенскую зону. Эту возможность украинцы получили в прошлом месяце после нескольких лет ожидания", — говорится в публикации.

"Но в бочке с медом происходивших торжеств была и ложка дегтя, потому что эта встреча и многочисленные дружеские слова не могли скрыть того факта, что страны ЕС по-прежнему расколоты в вопросе о том, должна ли Украина однажды стать членом ЕС. И результатом этих разногласий стало отсутствие заключительного заявления о результатах встречи, потому что страны ЕС так и не смогли придти к единству о тексте такого заявления", — отметил журналист.

"Президент Украины Петр Порошенко заявил на пресс-конференции, что ЕС и Украина так сблизились, что движение к "европейской семье" стало "необратимым процессом" для Украины. Дональд Туск на этой же пресс-конференции держал двери открытыми для того, чтобы Украина однажды стала членом ЕС, и подчеркнул, что главным предложением в договоре об ассоциации является "ЕС признает европейские надежды Украины и приветствует европейский выбор страны", — пишет Якоб Уссингс.

Туск добавил, что если Украина будет продолжать свою борьбу одновременно с проведением жестких реформ, не в последнюю очередь борьбу с масштабной коррупцией в стране, она сможет "осуществить свою мечту и достичь своей цели", — говорится в статье.

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Вспышка старых разногласий

"Но именно формулировка о признании "европейских надежд Украины" вызывает раскол стран ЕС. Прошлой весной на референдуме в Нидерландах значительное большинство проголосовало против договора об ассоциации с Украиной, и Нидерланды ратифицировали договор об ассоциации только потому, что все страны ЕС в декабре подписали положение о том, что договор не обязывает ЕС впоследствии предоставить Украине статус страны-кандидата", — напомнил автор публикации.

"Те же Нидерланды хотели, чтобы в проект заключительного заявления встречи в Киеве была включена ссылка на эту декабрьскую формулировку. Но против выступили прибалтийские страны во главе с Литвой, которые очень хотели бы, чтобы Украина однажды стала членом ЕС. Поэтому заявление не было сделано. И несмотря на договор об ассоциации и безвизовые поездки, реализация мечты Украины о членстве в ЕС, судя по всему, является делом далекого будущего", — пишет Якоб Уссингс.

Путь в НАТО тоже не прост

"Похожая проблема возникает и в отношении еще бόльшей мечты Украины о членстве в НАТО. В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находился с визитом в Украине, и здесь Порошенко заявил, что страна в настоящее время предпринимает усилия, чтобы выполнить все требования для вступления в НАТО в 2020 году", — продолжает журналист.

"Столтенберг подчеркнул, что лишь Украина и страны НАТО, а не Россия определяют, должна ли Украина стать членом альянса. Но одним из требований является полный контроль Украины над территорией страны, чему мешает вооруженный конфликт (на Донбассе — ред.), который продолжается на востоке страны уже более трех лет и унес жизни более 10 тысяч человек. И пока на востоке Украины продолжается вооруженный конфликт, Украина не может стать членом НАТО", — резюмирует свою публикацию Якоб Уссингс.