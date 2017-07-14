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14.07.201710:20
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    Украина построит автобан в Евросоюз - Мининфраструктуры

    (обновлено: )34304
    Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян ожидает, что в следующем году Украина завершит переговоры с Еврокомиссией, после чего начнется строительство автобана.
    Владимир Гройсман во время инспекции строительства трассы в Киевской области
    Пресс-служба Правительственного портала

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает построить транспортный коридор, соединяющий Украину и Европейский Союз, сообщает "Сегодня" со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна.

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    "Планируем строительство нового транспортного коридора, который соединит юг, центр и запад Украины с ЕС. Речь идет о направлении Гданьск — Одесса", — приводит издание слова Омеляна.

    По словам министра, уже началось восстановление дороги.

    "И если Кабмин обеспечит финансирование, в этом году трасса будет полностью готова. А в 2018-м, надеюсь, завершим переговоры с Еврокомиссией и начнем строительство автобана", — поделился планами Омелян.

    Министр добавил, что актуальность проекта выросла, благодаря введению с 11 июня безвизового режима между Украиной и ЕС.

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    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине планируется до конца года построить около 290 дорожных объектов.

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