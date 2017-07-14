Украина построит автобан в Евросоюз - Мининфраструктуры

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает построить транспортный коридор, соединяющий Украину и Европейский Союз, сообщает "Сегодня" со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна.

"Планируем строительство нового транспортного коридора, который соединит юг, центр и запад Украины с ЕС. Речь идет о направлении Гданьск — Одесса", — приводит издание слова Омеляна.

По словам министра, уже началось восстановление дороги.

"И если Кабмин обеспечит финансирование, в этом году трасса будет полностью готова. А в 2018-м, надеюсь, завершим переговоры с Еврокомиссией и начнем строительство автобана", — поделился планами Омелян.

Министр добавил, что актуальность проекта выросла, благодаря введению с 11 июня безвизового режима между Украиной и ЕС.

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Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине планируется до конца года построить около 290 дорожных объектов.