Климкин об итогах саммита Украина-ЕС: зачем нам еще одна бумажка

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что заявления саммитов Украина-ЕС должны фиксировать новые важные договоренности и прорывы в отношениях, и нет смысла в заявлениях, которые будут просто повторять озвученное и прописанное ранее.

"Все очень просто: зачем нам еще одна бумажка, которая повторяет то, что уже сказано в Соглашении об ассоциации? Достижения уже зафиксированы. Нам нужно идти к заявлениям саммитов, которые фиксируют новые, очень важные договоренности. Повторение того, что уже есть – зачем это нам? Я вообще не являюсь фанатичным сторонником просто каких-то заявлений, которые будут забыты через 15 минут", – сказал министр в эфире телеканала "Интер", комментируя ситуацию с отсутствием заявления по итогам саммита Украина-ЕС.

"Зачем нам текст на три, четыре, пять страниц, который прочитают только эксперты, и в котором нет действительно прорывных вещей?", – подчеркнул Климкин.

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Президент страны Петр Порошенко в присутствии лидеров ЕС несколько раз подчеркивал европейские устремления страны и предложил составить "дорожную карту" интеграции Украины в ЕС, но прямого ответа от своих европейских коллег не получил.

Глава Европейского совета Дональд Туск лишь подчеркнул, что главным документом в отношениях сторон остается соглашение об ассоциации, которое вступит в силу с 1 сентября.