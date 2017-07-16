Мировые СМИ: годовщина переворота в Турции, распри в Британском парламенте, мемуары экс-главы ФБР

РИА Новости Украина

Турция отметила годовщину "путча"

Масштабные торжественные мероприятия прошли в Турции 15 июля – в День демократии и национального единства, а также в первую годовщину неудавшегося государственного военного переворота.

"Спустя год после неудавшегося "путча" турецкие власти задействуют большие средства, чтобы отпраздновать свою эпопею", — пишет

Большой резонанс в прессе получила речь турецкого президента Тайипа Эрдогана перед участниками митингов в Стамбуле. Так, Guardian обращает внимание на то, что Эрдоган "во время своей речи, наполненной религиозными отсылками", вновь поддержал предложение о возвращении смертной казни, а также заявил, что обвиняемые в попытке госпереворота должны носить одежду как в тюрьме США на Кубе "Гуантанамо". Monde добавляет, что турецкий президент произнес свою "раскаленную до бела речь" перед "взбудораженной толпой" и пригрозил "рубить головы предателей". Figaro, в свою очередь, обращает внимание на последствия "путча" и отмечает, что неудавшийся госпереворот "спровоцировал глубокий политический и социальный кризис в стране", а также "имел важные последствия для дипломатических отношений Турции и Запада".

По словам специалиста по международным отношениям института политических наук Гренобля Жана Марку, беседовавшего с корреспондентом Figaro, "Эрдоган использовал попытку переворота для усиления собственной власти". По мнению Марку, "спустя год после неудавшегося "путча" Турция больше не похожа на демократическую страну", поскольку пресса испытывает все большее давление со стороны властей, продолжаются преследования предположительных участников путча и в рамках режима ЧС отменен парламентский иммунитет.

"Путч обезоружил оппозицию, и турецкий президент извлек из этого выгоду, чтобы ускорить некоторые бюджетные реформы. Он также чуть больше персонализировал власть", — заключил Марку.

Распри в британском парламенте

Партийные разногласия, сценарии консерваторов по смещению Терезы Мэй с поста главы партии, а также вероятность того, что этот внутриполитических хаос негативно отразится на переговорах по Brexit оказались в центре внимания британских изданий Telegraph и Guardian. По данным Telegraph, 30 депутатов от консервативной партии Великобритании будут готовы поддержать министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса, если тот выдвинет свою кандидатуру на пост лидера партии.

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Сторонники Дэвиса рассказали изданию, что министр получает большое количество писем с выражением поддержки после прошедших в июне парламентских выборов, обернувшихся провалом для британского премьера и действующего лидера партии Терезы Мэй. Газета также выдвигает предположение, что Тори планируют "сместить Мэй к Рождеству".

, в свою очередь, публикует авторскую статью бывшего секретаря кабинета министров лорда Агустина Томаса О'Доннелла. Он предупреждает, что распри членов кабмина, нереалистичные ожидания и перегруженная администрация могут сорвать планы Мэй по мягкому Brexit

"У ЕС есть четкие планы на переговоры, а вот члены кабмина, кажется, еще не договорились между собой, не то что с ЕС", — пишет О'Доннелл, призывая признать сложность стоящей перед Британией задачи выхода из Евросоюза.

Бывший посол Британии в ЕС сэр Найджел Шейнуолд также отметил, что переговоры очень быстро потерпят крах, если Британия после осени не скорректирует позиции по ряду ключевых вопросов "в сторону здравого смысла и экономической эффективности", пишет издание.

Экс-глава ФБР пишет мемуары

Американское издание New York Times сообщило, что экс-глава ФБР Джеймс Коми, отправленный президентом США Дональдом Трампом в отставку в мае, пишет книгу о своей карьере в госслужбе, в том числе о "шумных и недолгих днях при администрации Трампа".

По словам литературного агента Коми Мэтта Латимера, все главные издательства Америки уже заинтересовались книгой, тендер на издание которой будет объявлен на следующей неделе.

По данным издания, книга не является обычными откровенными мемуарами, а "рассказывает о принципах, которыми руководствовался Коми в самые сложные моменты своей юридической карьеры". В числе основных тем: расследование, связанное с электронными письмами Хилари Клинтон, и сложные отношения с Трампом из-за расследования ФБР о предположительном "вмешательстве России" в президентские выборы 2016 года. Книга Коми пройдет стандартную юридическую и правительственную проверку, которая необходима для того, чтобы избежать утечек секретной информации. Вместе с тем в книге все равно будут содержаться ранее неизвестные детали об отношениях Коми и Трампа.

"Ведь Коми известен своим усердием в ведении записей", — отмечает издание.

Город призрак Мосул

Мировых изданий не обходятся без обзорных материалов про судьбу освобожденного от боевиков ИГ иракского Мосула. В понедельник, 10 июля, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Как пишет Wall Street Journal, превращенный за годы войны в руины Мосул ждет долгий период восстановления.

"До того, как ИГ захватило Мосул в 2014 году, северный иракский город многие века являлся центром культуры и торговли. Сейчас его большая западная часть лежит в руинах", — отмечает Wall Street Journal.

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Издание публикует многочисленные фотографии Мосула разных эпох, прослеживая историю города. По данным журнала, когда-то Мосул являлся экономическим центром древнего Шелкового пути. Сегодня же западный Мосул превратился в "город призраков", "сотни тысяч жителей стали беженцами".

Британская Guardian сосредоточилась на судьбе тех, кто постепенно возвращается в освобожденный город.

"Жители Мосула рассказывают о надеждах и опасениях после того, как ИГ ушло из иракского города. Шиитские насмешки, обширные разрушения из-за боев и недостаток средств для восстановления – это основные проблемы бывшего оплота ИГ", — пишет газета.

"Некоторые возвращаются в восточный Мосул, потому что условия в лагерях плохие, особенно в этой жаре, но, когда они добираются сюда …, многие разворачиваются и едут обратно в лагеря", — рассказал изданию один из сотрудников благотворительной организации, работающей в Мосуле.