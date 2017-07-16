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    Эрдоган: враги Турции ждут ее гибели

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    Президент Турции заявил, что очень много врагов ожидает гибели Турции: "Если я стану их перечислять, то это приведет к очень крупному кризису международного масштаба".
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у страны много врагов, ожидающих ее гибели.

    Протестующий сообщил, как дважды попал под танк во время переворота в Турции. Видео
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    Протестующий сообщил, как дважды попал под танк во время переворота в Турции

    Об этом он сказал на митинге по случаю годовщины попытки переворота в Анкаре.

    "Очень много врагов ожидает гибели Турции. Если я стану их перечислять, то это приведет к очень крупному кризису международного масштаба", — сказал Эрдоган.

    Он напомнил, что оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота, проживает в США и владеет большим участком земли в штате Пенсильвания.

    Эрдоган добавил, что в июле 2016 года при подавлении мятежа была одержана всенародная победа, когда "всего за 20 часов рухнули преступные замыслы предателей, вынашиваемые в течение 40 лет".

    Мероприятия по случаю годовщины мятежа проходят в эти выходные по всей Турции. Наиболее массовые акции состоялись в Анкаре и Стамбуле, где в шествиях и митингах приняли участие сотни тысяч человек. Шествие в Анкаре минувшей ночью завершилось у здания парламента, которое подверглось авиаударам в ходе попытки переворота.

    Напомним, группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

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