Зарубежные СМИ: "избиение" Трампом CNN, стрельба во Франции

РИА Новости Украина

Эсминец США и Китай

Эсминец ВМС США в воскресенье прошел близ спорных островов в Южно-Китайском море, на территории которого претендуют несколько стран, в том числе Китай, совершив патрулирование в 12 морских милях от острова Тритон, об этом пишут как американские, так и британские газеты.

Издание Wall Street Journal отмечает, что это второго подобного рода действие со стороны американских ВМС менее чем за последнее шесть недель и наряду с другими шагами США сигнализирует недовольство Вашингтона Пекином. Издание Guardian в связи с этим отмечает, что США ранее внесли в список санкций китайскую компанию и двух граждан КНР, а также приняли решение о продаже оружия Тайваню, который Китай считает неотделимой частью своей территории. Однако американские военные чиновники отмечают, что такого рода патрулирования планируются за несколько недель, "если не месяцев" и никак не связаны с другими шагами, предпринимаемыми в Вашингтоне, пишет WSJ.

"Избиение" CNN

В центре внимания американских и других СМИ оказалась публикация президентом США Дональдом Трампом смонтированного видео в своем микроблоке в Twitter, где он "избивает" человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала CNN. Трамп оставил только хэштеги со словами "мошеннические новости CNN" (FraudNewsCNN, FNC).

Издание Washington Post отмечает, что президент произвел фурор, вызвав прения, не подталкивает ли он своим поведением сторонников к насилию в отношении журналистов. Газета New York Times отмечает, что видео "огорошило", а подобная публикация является нетипичным способом самовыражения Трампа. "Избиение Трампом CNN открывает новый фронт информационной войны", - с таким заголовком вышла статья у издания Financial Times.

Стрельба во Франции

Западные СМИ на фоне недавней попытки автомобилиста протаранить толпу рядом с мечетью в предместье Парижа, где никто не пострадал, пишут еще об одном инциденте, произошедшем у мечети во Франции.

Неизвестные открыли огонь в воскресенье вечером, когда верующие покидали мечеть в городе Авиньон на юге страны, пишет газета Telegraph. По меньшей мере двое неизвестных вышли из автомобиля и начали стрелять, пострадали восемь человек. Однако предварительные данные позволяют отказаться от версии террористического нападения, пишет Guardian, а Sun указывает, что инцидент был связан с конфликтом между бандами.

@laprovence Восемь человек ранены в результате стрельбы у мечети на юге Франции

Трамп в Британии

Британские СМИ пишут о возможном незапланированном визите президента США Дональда Трампа в Великобританию.

Как пишет издание Sunday Times, поездка Трампа может состояться в середине июля в рамках визита в Европу. Активисты, выступающие против Дональда Трампа, готовы незамедлительно приступить к действиям, как только стало ясно, что Даунинг-Стрит ведет подготовку к визиту, отмечает газета Guardian. Дата "содержится в секрете, чтобы избежать протестов", пишет еще одно британское издание Independent. Официальное подтверждение, вероятно, последует за сутки до визита, отмечает Guardian. Многие британцы, в том числе парламентарии, возмущены миграционной политикой американского президента и выступают против его чествования.