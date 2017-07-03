Зарубежные СМИ: "избиение" Трампом CNN, стрельба во Франции

РИА Новости Украина
Эсминец США и Китай
Эсминец ВМС США в воскресенье прошел близ спорных островов в Южно-Китайском море, на территории которого претендуют несколько стран, в том числе Китай, совершив патрулирование в 12 морских милях от острова Тритон, об этом пишут как американские, так и британские газеты.
Издание Wall Street Journal отмечает, что это второго подобного рода действие со стороны американских ВМС менее чем за последнее шесть недель и наряду с другими шагами США сигнализирует недовольство Вашингтона Пекином. Издание Guardian в связи с этим отмечает, что США ранее внесли в список санкций китайскую компанию и двух граждан КНР, а также приняли решение о продаже оружия Тайваню, который Китай считает неотделимой частью своей территории. Однако американские военные чиновники отмечают, что такого рода патрулирования планируются за несколько недель, "если не месяцев" и никак не связаны с другими шагами, предпринимаемыми в Вашингтоне, пишет WSJ.
"Избиение" CNN
В центре внимания американских и других СМИ оказалась публикация президентом США Дональдом Трампом смонтированного видео в своем микроблоке в Twitter, где он "избивает" человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала CNN. Трамп оставил только хэштеги со словами "мошеннические новости CNN" (FraudNewsCNN, FNC).
#FraudNewsCNN #FNN pic.twitter.com/WYUnHjjUjg— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июля 2017 г.
Издание Washington Post отмечает, что президент произвел фурор, вызвав прения, не подталкивает ли он своим поведением сторонников к насилию в отношении журналистов. Газета New York Times отмечает, что видео "огорошило", а подобная публикация является нетипичным способом самовыражения Трампа. "Избиение Трампом CNN открывает новый фронт информационной войны", - с таким заголовком вышла статья у издания Financial Times.
Стрельба во Франции
Западные СМИ на фоне недавней попытки автомобилиста протаранить толпу рядом с мечетью в предместье Парижа, где никто не пострадал, пишут еще об одном инциденте, произошедшем у мечети во Франции.
Неизвестные открыли огонь в воскресенье вечером, когда верующие покидали мечеть в городе Авиньон на юге страны, пишет газета Telegraph. По меньшей мере двое неизвестных вышли из автомобиля и начали стрелять, пострадали восемь человек. Однако предварительные данные позволяют отказаться от версии террористического нападения, пишет Guardian, а Sun указывает, что инцидент был связан с конфликтом между бандами.
Трамп в Британии
Британские СМИ пишут о возможном незапланированном визите президента США Дональда Трампа в Великобританию.
Как пишет издание Sunday Times, поездка Трампа может состояться в середине июля в рамках визита в Европу. Активисты, выступающие против Дональда Трампа, готовы незамедлительно приступить к действиям, как только стало ясно, что Даунинг-Стрит ведет подготовку к визиту, отмечает газета Guardian. Дата "содержится в секрете, чтобы избежать протестов", пишет еще одно британское издание Independent. Официальное подтверждение, вероятно, последует за сутки до визита, отмечает Guardian. Многие британцы, в том числе парламентарии, возмущены миграционной политикой американского президента и выступают против его чествования.