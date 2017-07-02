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    В мире

    Трамп опубликовал ролик, где он "избивает" телеканал CNN

    (обновлено: )8010
    На видеокадрах, опубликованных президентом США Дональдом Трампом, глава государства на боксерском поединке "избивает" человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала CNN.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп опубликовал смонтированное видео в своём микроблоге в Twitter, на котором он "избивает" человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала CNN.

    ​Никакого описания к данному видео от президента не последовало. Трамп оставил только хэштеги со словами "мошеннические новости CNN" (FraudNewsCNN, FNC).

    Действие происходит на боксерском поединке. В конце видео появляется логотип FNC вместо CNN.

    Ранее в субботу Трамп опубликовал твит, в котором заявил, что "думает о переименовании фейковых новостей CNN в мошеннические новости CNN".

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