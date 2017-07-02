Новый виток конфликта со СМИ. Трамп задумался о переименовании CNN

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что задумался о переименовании американского телеканала CNN из "фейковых новостей" в "мошеннические новости".

"Фейковые и мошеннические СМИ усиленно работают над тем, чтобы убедить республиканцев и других, что я не должен пользоваться соцсетями — но помните, я победил на выборах 2016 года с помощью интервью, речей и соцсетей. Я должен был побороть фейковые новости, и я это сделал. Мы продолжим побеждать!" — написал Трамп.

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Далее Трамп опубликовал еще один твит, в котором заявил, что "думает о переименовании фейковых новостей CNN в мошеннические новости CNN".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 июля 2017 г.

​Президент Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми". Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность.

Трамп регулярно обрушивается в Twitter на такие критически настроенные к нему издания, как New York Times, а также телеканал CNN. Напротив, с удовлетворением он отмечает содержание канала Fox News, единственного из крупных каналов, который благоволит республиканцам.