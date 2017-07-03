Трамп проводит великую "энергетическую революцию"

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Владимир Матвеев, обозреватель

Президент США Дональд Трамп, выступая в министерстве энергетики США 29 июня, заявил, что США будут экспортировать американские энергоносители по всему миру и тем самым укреплять "мощь США" в глобальных масштабах, говорится в сообщении на сайте Белого дома. Достичь "доминирования" в энергетической сфере предполагается за счет традиционной углеводородной энергетики. Изменениям соотношения сил на мировом энергорынке способствовала "революция" в сфере сланцевого газа нефти.

Сжиженный газ будет экспортироваться преимущественно на азиатские рынки, уголь — планируется экспортировать в Украину, а ограничения на кредитования зарубежных угольных проектов будут сняты, передает Радио Свобода.

По указанию президента США органы исполнительной власти занялись устранением законодательных ограничений, препятствующих добыче энергоресурсов внутри страны.

Администрации Трампа намеревается увеличить американский угольный экспорт, поощряя также строительство угольных электростанций за рубежом.

Трамп в ходе выступления 29 июня заявил о том, что Украина попросила Вашингтон "предоставить ей миллионы и миллионы тонн угля прямо сейчас". США, по словам главы Белого дома, намерены организовать поставки топлива Украине и другим странам.

"Есть много мест в мире, где нужны наши ресурсы. И мы хотим продавать их по всему миру", — сказал президент США.

Этот вопрос имеет не только экономическую, но и политическую составляющую. В ходе недавнего визита в США президента Украины Петра Порошенко обсуждался вопрос о поставках Киеву американского угля. Порошенко ранее заявлял, что Украина закупит два миллиона тонн угля в Пенсильвании.

Напомним, в начале 2017 года украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбассе, после чего 17 февраля в стране ввели чрезвычайные меры в сфере энергетики. По оценкам экспертов, американский уголь примерно вдвое дороже угля из Донбасса.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Разгрузка угля из ЮАР в порту Одессы

Согласно сообщению, Администрация Трампа также будет пытаться найти новые пути для развития атомной энергетики в США. Она намерена добиваться большей эффективности атомных электростанций, говорится в сообщении.

В США доля электроэнергии, получаемой на АЭС, составляет около 20 процентов от общего объема вырабатываемой в стране электроэнергии, уточняет Радио Свобода.

Напомним, освоив технологию добычи сланцевого газа, США перестали критически зависеть от Ближнего Востока. Эту неделею администрация США объявила "Энергетической неделей", в течении которой руководители страны акцентируют внимание на теме "Энергетическое доминирование США".

"Энергетическое доминирование" станет, по словам представителей администрации Трампа, одним из основных тезисов его президентства. Как заявил министр энергетики США Рик Перри, важным акцентом новой стратегии станет экспорт американского сжиженного газа, передает Reuters. США также намерены увеличить экспорт угля и инвестировать в технологии, способствующие уменьшению вредных выбросов электростанций, работающих на угле, передает Радио Свобода.

Наряду с этим, некоторые из указанных шагов Вашингтона могут скорее осложнить обстановку на рынке углеводородов, который испытывает трудности от перенасыщения.

В случае с долгосрочными контрактами, крупными покупателями американского СПГ стали Япония, Индия и Южная Корея. Помимо этого, значительные объемы СПГ приобрели трейдеры.

Однако, в отличие от стремления увеличения экспорта энергоносителей США в Латинскую Америку, на Азиатские рынки и Ближний Восток, в Европе СПГ из США сейчас — не конкурентоспособен.

На европейском рынке газ из США не может конкурировать с газом из РФ, который имеет преимущество в цене и более краткой транспортировке потребителям.

Между тем, США стремятся не допустить реализации "Северного потока-2", поскольку он, по их мнению, представляет угрозу "для энергетической безопасности Европы", развития газового рынка Центральной и Восточной Европы, а также "энергетических реформ на Украине".

При этом, по данным экспертов и источников, Украина также обсудила с руководителями США вопрос приобретения у американцев сжиженного газа и ядерного топлива.

Говоря о поставках и конкуренции на европейском рынке, инвестиции в заводы уже осуществлены, и владельцы американского СПГ, по мнению экспертов, будут готовы продавать его по ценам, позволяющим окупить преимущественно операционные затраты.

Как пишут западные СМИ, команда Трампа предлагает Европе закупать американский сланцевый газ, чтобы создать рабочие места в США и спасти финансовое положение их газовых компаний. Напомним, Португалия, Испания, Италия и Турция были основными покупателями сжиженного газа из США по итогам 2016 года.

Польша рассчитывает на тесный военный и энергетический альянс с США в контексте диверсификации источников и путей поставок энергоресурсов. В частности, в июне в Польшу и Нидерланды прибыли танкеры со сжиженным газом из США, сообщает Reuters.

Действия Вашингтона в этом направлении вызывают тревогу и разногласия европейских партнёров. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель, канцлер Австрии Кристиан Керн и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подвергли критике США за намерение ужесточить санкции в отношении РФ.

Высокопоставленные чиновники и эксперты отмечают, что одна из основных целей энергополитики США заключается в том, чтобы поставить экономические интересы Штатов выше интересов европейских партнеров, и в ближайшие годы заполнить часть переформатируемого энергорынка поставками нефтяных компаний США.

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Немецкие чиновники также недовольны тем, что администрация США намерена "отдавать приоритет" американскому экспорту энергоресурсов, "создавать рабочие места в США" и "укреплять" внешнюю политику США.

Заинтересованность Трампа, в более активном развитии традиционных источников энергии, как передает Радио Свобода, вызывает настороженность у конкурентов, поборников "защиты климата". 1 июня президент США заявил о выходе из Парижского соглашения по климату. На предстоящем 7-8 июля саммите G 20, как уже заявил ряд участников, основное внимание будет уделено проблеме "глобального потепления".