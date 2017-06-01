Steigan blogger: в Украине искореняют свободу слова

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В социальной сети Vkontakte Михаил Кононович, 1-й секретарь Коммунистического союза молодежи Украины, рассказывает о том, как режим в Киеве нарушает свободу слова и правовые гарантии: Галицкий суд во Львове недавно приговорил 22-летнего молодого коммуниста к 2,5 годам тюремного заключения. Почему? В день победы над фашизмом 9 мая он возложил цветы на могилы советских солдат и на могилы украинских писателей XIX века, революционных гуманистов Тараса Шевченко и Ивана Франко", — пишет в статье для норвежского издания Steigan blogger Пер Лотар Линднер.

"Это со всей очевидностью следует из самого дела и приговора. Отягчающим обстоятельством стало и то, что молодой коммунист также написал в Facebook: "Ленин жив. Мы живы". По мнению судебных властей, это равнозначно призыву к террору. В дело вовлечены еще два молодых коммуниста, одному из них только 15 лет. По словам обвинения, с ним обращаются как со взрослым "террористом", потому что дело открыто в соответствии с § 258 о терроризме и § 436 о распространении коммунистической символики", — говорится в статье.

"Из материалов суда следует, что "молодые коммунистические террористы угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины". "Банда", применяющая такие террористические методы, как возложение цветов 9 мая, цитирование Ленина в интернете, хранение комсомольских билетов и Георгиевской ленточки, побывала на Холме славы во Львове и у могил советских солдат, павших во время Второй мировой войны", — продолжает автор статьи.

"Хуже всего, по мнению суда, то, что они "прочитали запрещенную литературу", в частности, "Капитал" Карла Маркса. Становится ясно, что "главарю террористической ячейки Комсомола" 15 лет. Поэтому прокурор сначала был настроен на то, чтобы применить уголовный кодекс для несовершеннолетних правонарушителей. Но представители спецслужб Украины уже сообщили, что приговор не является условным", — пишет Пер Лотар Линднер.

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"Представьте себе: 15-летний парень в тюрьме за то, что читал Маркса, ухаживал за могилами советских солдат и возлагал цветы к могилам двух самых известных украинских писателей! Все, находившиеся в предварительном заключении, ждали следующее решение суда. "Признания" в делах подобного рода являются результатом психического и физического давления в системе правосудия, переделанной в инструмент военного аппарата власти", — продолжает автор публикации.

"В главном управлении полиции во Львове мы знакомимся с основаниями для вынесения судебного решения: комсомольский билет и партбилет члена Компартии Украины на имя приговоренного, "Капитал" Карла Маркса, георгиевская ленточка, 5 флагов, 4 зюйдвестки, 19 маек, 17 кепок и 5 CD с коммунистической символикой, а также 8 бланков для вступления в Комсомол и почтовые открытки с коммунистической символикой", — говорится в статье.

"Суд приговорил молодых людей по политическим и идеологическим мотивам и уничтожил собственность легальной и активной коммунистической партии и молодежной организации! С февраля 2014 года члены и руководители организации подвергались нападениям более 100 раз. Против них применялось грубая сила", — продолжает Пер Лотар Линднер.

"Штаб-квартира Комсомола в Киеве также была подожжена и разграблена. Более 90% региональных, областных и городских организаций по всей стране уничтожены. Имущество, книги и оборудование сожжены. Не было вынесено ни одного приговора в отношении исполнителей убийств, виновных в применении грубого насилия, избиений, преследований и угроз против членов организации", — говорится в статье.

"Ни один из преступников не был привлечен к ответственности за содеянное. Это со всей отчетливостью показывает, что мы имеем дело с государственным террором по отношению ко всей политической оппозиции в Украине. Но Украина не должна молчать!"