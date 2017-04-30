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    Третий по счету запуск ракеты КНДР оказался пшиком

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (358)

    (обновлено: )49
    Спустя час после первых сообщений и пуске ракеты КНДР перед журналистами выступил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, который называл действия Пхеньяна "явным нарушением резолюций СБ ООН".
    Военнослужащие КНДР на бронетранспортере. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Екатерина Плясункова — Токио, для РИА Новости Украина

    Военные КНДР осуществили утром в субботу пуск баллистической ракеты, который, по данным США, Южной Кореи и Японии, завершился неудачей.

    Очередные ракетные испытания КНДР состоялись спустя лишь несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, в ходе которого США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий, пишут РИА Новости.

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    По данным южнокорейских военных, пуск баллистической ракеты был произведен около 05:30 по местному времени в субботу в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Первое время данные о дальности и времени полета расходились, однако позже японские и американские специалисты сошлись во мнении о том, что баллистическая ракета упала на северокорейской территории в пределах 50 километров от места пуска.

    Первый секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    Пока в Совбезе ООН спорили о влиянии на КНДР, Пхеньян запустил новую ракету

    Тип ракеты точно пока не определен. Южнокорейские специалисты не исключают, что военные КНДР могли предпринять попытку испытать Scud ER, то есть ракету с увеличенной дальностью полета. Американские военные, по данным местных СМИ, полагают, что это могла быть ракета среднего радиуса действия KN-17.

    Последний пуск баллистической ракеты стал третьим по счету в апреле, но, как и все предыдущие испытания, завершился неудачей. Военные эксперты в Японии и Южной Кореи не исключают, что северокорейские разработчики терпят неудачу при тестировании именно твердотопливных ракет.

    Реакция США, Южной Кореи и Японии была предсказуемой. Спустя уже примерно час после первых сообщений и пуске ракеты КНДР перед журналистами выступил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, который называл действия Пхеньяна "явным нарушением резолюций СБ ООН".

    Представитель МИД Южной Кореи заявил, что КНДР "играет с огнем", отказываясь от денуклеаризации, и в очередной раз предупредил Пхеньян о том, что северокорейская сторона заплатит "соответствующую цену", если не перестанет игнорировать предупреждения со стороны международного сообщества и не прекратит провокационные действия.

    Противоракетная система THAAD
    wikipedia
    В шаге от большой войны. Тугой узел: США - КНДР - Китай - Южная Корея

    Президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что пуск ракеты КНДР был проявлением неуважения по отношению к Китаю. Кроме этого, как сообщали американские СМИ, Вашингтон может начать форсировать ужесточение санкций по отношению к Пхеньяну.

    Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. Ряд международных экспертов высказывают мнение, что последние ракетные пуски КНДР стали ответной реакцией на заседание СБ ООН накануне.

    В свою очередь, японский телеканал NHK со ссылкой на источники в дипломатических кругах, распространил предположение о том, что пуск баллистической ракеты КНДР мог быть приурочен к первым 100 дням президентства Дональда Трампа.

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