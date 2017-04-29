Трамп прокомментировал ракетный запуск КНДР с позиции Китая

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что запуск ракеты КНДР был неудачным. Также, по его словам, запуск был проявлением неуважения по отношению к Китаю.

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В субботу КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на данные американских военных, это могла быть ракета среднего радиуса действия KN–17. В Пентагоне сообщили, что ракета КНДР была запущена из района аэродрома Пукчхан в 23.33 по Киеву и не покидала территорию страны.

"Северная Корея отнеслась без уважения к пожеланиям Китая и его уважаемого председателя (Си Цзиньпина — Ред.), когда она сегодня запустила, хотя и безуспешно", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 апреля 2017 г.

​Ранее Трамп говорил, что добился прогресса в переговорах с Си Цзиньпином по оказанию совместного давления на Пхеньян с целью заставить КНДР отказаться от ракетной и ядерной программ.

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В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР..

США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.