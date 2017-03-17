Эффект Донбасса: власти Косово тоже проводят "национализацию"

РИА Новости Украина

Cамопровозглашенные власти Косово приняли решение оформить в собственность на "Республику Косово" все недвижимое имущество на этой территории, которое было до сих пор зарегистрировано на СФРЮ, Сербию и автономный край Косово и Метохию в составе Сербии. Таким образом Приштина намерена присвоить себе имущество и другие ценности стоимостью (по данным Белграда) до 200 миллиардов евро, причем в создании этих объектов так называемое "независимое Косово" не принимало ни малейшего участия.

Согласно данным из земельно-кадастровых книг, имущество Сербии в Косово занимает площадь в один миллион Га. Всего во владении государства находится 1350 объектов. Стоимость объектов "Электропромышленности" Сербии оценивает в 2,7 млрд. евро, рудник и комбинат "Трепча" стоят около 100 миллионов евро, имущество компании "Электрокосмет" оценивает в 420 миллионов евро, аэропорта Приштина — в 67 миллионов, 55 объектов "Железных дорог Сербии" — в 200 миллионов. Это список можно продолжать еще долго, но важнее отметить, какую ценность представляют стратегические ресурсы Косова, также "приватизированные" самопровозглашенными властями края. Например, в Косово находятся пятые по объемам в мире запасы лигнита (14,7 миллиардов тонн), а запасы олова и цинка оцениваются в 42,2 миллиардов тонн.

Как заявила ИА "ТАНЮГ" бывший директор кадастровой службы в Косово Славица Радомирович (Slavica Radomirovic), 58% процентов объектов на территории Косова находится во владении Сербии и ее граждан, причем все оригинальные документы, подтверждающие это, сохранились – они были вывезены из Косово после войны 1999 года. Именно эти бумаги должны стать стопроцентным аргументом Сербии в споре с самопровозглашенными властями Косова. При этом Радомирович предупреждает, что Косово подготовило собственные кадастровые книги, основанные на фальшивых данных, а идея о решении споров путем сверки оригиналов и косовских документов при содействии Брюсселя так и не была реализована.

Политолог, эксперт белградского Фонда стратегической альтернативы Душан Пророкович (Dusan Prorokovic) говорит Sputnik, что Косово вот уже два десятилетия предпочитает решать все вопросы силой и что Приштину на переговорах о нормализации отношений с Белградом, ведущихся под эгидой Брюсселя, интересует исключительно вопрос имущества, при этом всё, что они делают, является предметом договоренностей с предыдущей американской администрацией.

"Вполне возможно, что Приштина перейдет в наступление, сделав несколько шагов, которые обострят положение дел на Балканах. Всё в соответствии с планом Приштины — требование по формированию армии Косова было первым шагом, сейчас последовал второй, в ближайшие недели стоит ожидать новых. Они уверены, что международное сообщества будет лишь молча глядеть на то, как на Балканах устанавливается новый баланс сил", — убежден Пророкович.

Политолог Душан Янич (Dusan Janjic) напоминает, что намерение Приштины — это всего лишь логическое завершение процесса, начатого еще UNMIK. По его словам, вопросами имущества в Косово занимался Евросоюз, и именно тогда начался процесс незаконной приватизации.

Эксперт считает, что действия Приштины означают "конец диалога о нормализации в том виде, в котором он существует последние несколько лет": "Косово по всем фронтам ускоряет процесс, потому что Приштина, как и спонсоры, хочет, чтобы прежде, чем начнется диалог в новом формате, осталось как можно меньше открытых вопросов, два из которых очень важны для Косово — это армия и имущество".

Вице-премьер косовского правительства Бранимир Стоянович заявил сербскому каналу РТС, что решение о имуществе не имеет никакой правовой основы и не будет иметь никаких юридических последствий, но при этом серьезно осложнит сербско-албанские отношения. По словам Стояновича, решение это принято "полутайно", без каких-либо консультаций с сербскими представителями в органах власти Косово.