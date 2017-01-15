Президент Сербии грозит послать армию в Косово

КИЕВ, 15 янв – РИА Новости Украина. Президент Сербии Томислав Николич заявил, что Белград отправит вооруженные силы в край Косово в случае угрозы сербскому населению со стороны албанцев. Об этом он заявил в воскресенье журналистам.

Отношения между Сербией и самопровозглашенными албанскими властями Косово резко обострились накануне, поскольку косовские албанцы отказались пропускать следовавший из Белграда сербский пассажирский поезд, угрожая использовать свои спецподразделения.

"Если будут убивать сербов, то да. И не только армию, мы все пойдем. Я первым пойду, мне не впервой", — ответил Николич после заседания Совета по национальной безопасности на вопрос о готовности Белграда послать в Косово вооруженные силы.

Президент отметил, что Сербия не стремится к конфликту и не хочет ни на кого нападать, но как государство по конституции обязана защищать своих граждан.

"До тех пор, пока я буду в этой должности, буду стараться ни с кем не воевать, но если этого нельзя будет избежать, я как верховный главнокомандующий возьму на себя ответственность за каждое принятое решение", — заявил Николич.

Пассажирский поезд, который вызвал споры, направился из Белграда в Косовска-Митровицу впервые с 1999 года и не доехал до места назначения из-за угрозы безопасности, остановившись в городе Рашка — на последней станции перед административной границей между центральной Сербией и Косово. Через несколько часов ожидания он поехал обратно, вернувшись в Белград в воскресенье рано утром. Косовские албанцы, провозгласившие одностороннюю независимость в 2008 году, увидели в поезде угрозу своему "суверенитету", угрожая остановить его силой.

Сербия, фактически потерявшая контроль над территорией Косово в 1999 году, не имеет права на свою армию в Косово, что зафиксировано в Кумановском соглашении. Этот военно-технический договор был подписан Белградом и НАТО 9 июня 1999 года в македонском городе Куманово после длительных бомбардировок силами альянса сербской территории. С тех пор сербские войска не имеют права подходить ближе, чем на пять километров к административной границе с краем Косово (для воздушных судов эта зона составляет 25 километров). В случае, если сербам необходимо произвести подобные действия, Белград должен запросить разрешение главы военной миссии под командованием НАТО в Косово (KFOR).