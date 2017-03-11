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    Президент Косово уйдет в отставку, если парламент не одобрит создание армии

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    Президент непризнанного государства Косово Хашим Тачи подчеркнул что "законодательный орган, который не проголосует за создание армии собственной страны" должен быть распущен.
    Хашим Тачи. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Президент непризнанного государства Косово Хашим Тачи заявил, что уйдет в отставку, если парламентарии не одобрят законопроект о создании армии.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Косовский урок для Европы и мира

    "Если члены парламента не проголосуют "за" (законопроект — Ред.), я уйду с поста президента в ту же секунду", — цитирует агентство Рейтер слова Тачи.

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    Как сообщается, он также подчеркнул что "законодательный орган, который не проголосует за создание армии собственной страны" должен быть распущен.

    В минувший вторник президент непризнанного государства и бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) Хашим Тачи передал на утверждение парламенту в Приштине законопроект о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в вооруженные силы.

    Ранее проведению реформы препятствовал бойкот партии нацменьшинства "Сербский список", теперь расширение полномочий СБК, как сообщается, не потребует изменения конституции и согласия всех депутатов. В минувшую среду президиум косовского парламента одобрил законопроект и направил на утверждение депутатами в ходе одного из ближайших заседаний.

    Напомним, в начале 2017 года президент Сербии Томислав Николич заявил, что Белград отправит вооруженные силы в край Косово в случае угрозы сербскому населению со стороны албанцев.

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