Сербия запустит пассажирский поезд из Белграда в Косово впервые с 1999 г

КИЕВ, 14 янв – РИА Новости Украина. Сербия в субботу, 14 января, впервые с 1999 года запустит железнодорожное сообщение между столицей Белградом и краем Косово, независимость которого в одностороннем порядке провозгласили косовские албанцы.

Первый почти за 18 лет пассажирский состав проедет по маршруту Белград — Младеновац — Лапово — Крагуевац — Кралево — Рашка — Косовска-Митровица и обратно. Он повезет группу журналистов и официальных лиц. По сути, новый маршрут представляет собой расширение существующей линии Кралево — Косовска-Митровица (поезда из сербского Кралево отправляются в Косовска-Митровицу дважды в день).

Обычно подавляющее большинство пассажиров, которым надо перемещаться между Косово и центральной Сербией, пользуются многочисленными автобусными линиями и мало кто выбирает маршрут по железной дороге из Кралево.

"Ежедневно из Белграда и других городов до Приштины и Косовска-Митровицы идут десятки автобусов. Я не вижу никакого отличия от этой линии, цель которой связать части нашей страны", — заявил журналистам директор сербской правительственной канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич.

Состав, который пойдет по новому маршруту, произведен российским "Метровагонмашем". Пассажирам обещают наличие бесплатного Wi-Fi и кондиционированные помещения. Пробная линия Белград — Косовска-Митровица будет работать с 20 января по 26 февраля, после чего будет принято решение, станет ли маршрут регулярным.

Поезд снаружи раскрашен в цвета сербского флага и имеет крупные надписи "Косово — это Сербия" на 21 языке, включая албанский. Внутри он оформлен изображениями фресок из четырех сербских монастырей в Косово, находящихся под защитой ЮНЕСКО.

Одновременно против запуска поезда выступили албанские власти Косово, заявляющие, что речь идет о провокации Белграда, который, по их мнению, угрожает "косовскому суверенитету".

"Предупреждаю о запуске новой незаконной линии Белград — Митровица, потому что это агрессивное вмешательство в косовский суверенитет и еще одно доказательство, что Сербия хочет дестабилизировать Косово", — заявила министр по переговорам с Сербией в правительстве самопровозглашенной республики Косово Эдита Тахири.

Албанские власти Косово провозгласили независимость в 2008 году. Фактически Белград потерял контроль над большей территории своей южной автономии в 1999 году.

Тем не менее, в крае остаются десятки тысяч сербов, которые проживают обособленно в анклавах, а также в северной части Косово, примыкающей к центральной Сербии.