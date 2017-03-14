Особенности национальной политики: ЛДНР и выборы без выборов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета – для РИА Новости Украина

Спасибо за поводы?

В последнее время Киев все чаще и чаще становится заложником популистских действий отдельных представителей власти или тех, кто себя этой властью считает. Сочетание короткого горизонта планирования и желания попиариться на патриотических темах приводит к намеренному (если считать "блокиратора" Семенченко, упрямого Порошенко и других агентами ФСБ) или ненамеренному (если считать этих политиков просто недалекими или непатриотичными людьми) ослаблению переговорных позиций по Донбассу.

Долгое время Москва эти ошибки не использовала, однако сейчас, похоже, передумала, поскольку в принципе изменила свой подход в отношении украинской войны. Если раньше Кремль демонстрировал свою верность "Минску" и только "Минску", то сейчас публично демонстрирует готовность сохранять "неудачный брак" (хотя бы "ради украинских детей"), но при этом "пойти налево", в сторону приднестровизации. И благодаря украинским действиям каждый российский "шаг налево" Москва делает под благовидным предлогом, как ответ на пиар-истерику со стороны Украины.

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Так, если бы не было никакой гуманитарной блокады Донбасса, отказа Украины выдавать документы тамошним жителям и/или признавать их внутренние бумаги, то вряд ли Кремлю было бы так просто принять закон о признании внутренних паспортов ЛНР/ДНР на территории России. Сейчас же Москва сделала это исходя из гуманитарных соображений, и возразить ей сложно, ведь "Минск" не нарушен.

Аналогичным образом была использована и блокада железнодорожного сообщения между самопровозглашенными республиками и подконтрольной Киеву территорией страны. Разрыв технологических цепочек между предприятиями Донбасса и Украины, риск прекращения работы донецких шахт и заводов стали поводом для перевода этих предприятий в юрисдикцию Донбасса. На них введено внешнее управление, а сами компании переориентировались на российский рынок – что опять же не противоречит букве Минских соглашений.

Третий сигнал

Сейчас же повод для нового "шажка налево" дает пиар члена политической подгруппы по Украине Ольги Айвазовской, которая заявила, что "с повестки дня, в том числе благодаря переговорам и позиции украинской стороны, сняты вопросы выборов, снят вопрос конституционных изменений". То есть, переводя на язык "Минска", Украина в лице пани Айвазовской публично отказывается исполнять п.п. 11 и 12 Минских соглашений, которые и составляют суть мирного процесса. Не выставляет модальности исполнения этих пунктов (как она делала раньше, говоря, что выборы могут пройти "только после вывода российских войск и разоружения всех террористов, а также соблюдения режима прекращения огня"), а именно "снимает с повестки дня".

Естественно, Москва не стала отказываться от такого щедрого подарка и сразу же отыграла этот пиар в свою пользу. Представитель России на Минских переговорах Борис Грызлов заявил, что "попытка убрать из повестки дня переговоров в минском формате пункты Минских соглашений равноценна полному дезавуированию этих соглашений". Да, пока что речь идет лишь о получении прямого доказательства нежелания украинских властей соблюдать "Минск", однако у Кремля открываются и перспективы практических действий. Власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР давно хотят провести местные выборы в республиках по внутреннему, а не по украинскому законодательству.

Такие выборы никак не нарушают букву Минских соглашений (никто не запрещает властям республик проводить никем не признаваемые внутренние электоральные процедуры – от них лишь требуется, после выполнения Киевом своих обязательств, провести внутренние выборы по украинскому законодательству). Однако эти выборы противоречили бы духу "Минска", поскольку подрывали бы безусловный принцип украинской юрисдикции над данными территориями, – поэтому Москва в рамках парадигмы "Минск" и только "Минск" призывала ополченцев отказаться такой идеи.

Но сейчас, при смене парадигмы, может измениться и позиция Москвы. Опять же под благовидным предлогом – выборы Киев проводить не хочет, а подотчетную населению, демократическую систему управления в республиках как-то же надо выстраивать.

Запад не в помощь

Любопытно, что внешние спонсоры Украины (которых представитель ЛНР на переговорах Родион Мирошник попросил обратить пристальное внимание на ситуацию) находятся отнюдь не всеми частями тела в украинских окопах.

Да, в том же Евросоюзе до сих пор считают проведение выборов в самопровозглашенных республиках силами исключительно ЛНР и ДНР деструктивным шагом, однако и поведение Украины они конструктивным не называют. Брюссель требует скорейшего принятия вменяемого закона о выборах и их проведения в республиках. Причем при соблюдении минимальных предварительных условий со стороны самих республик. Так, по словам посла ЕС на Украине Хюга Мингарелли, выборы на Донбассе могут состояться при соблюдении критериев ОБСЕ, то есть "украинские политические партии должны иметь возможность выдвигать кандидатов и участвовать в кампании, и украинские СМИ должны иметь возможность участвовать в кампании".

И, по идее, если бы у власти в Киеве сидели стратегически мыслящие люди, желающие сорвать "Минск", они должны были соглашаться на проведение выборов "по критериям ОБСЕ". Ведь в этом случае России пришлось бы прикладывать максимум усилий для того, чтобы убедить руководство ЛНР и ДНР пустить на свою территорию агитаторов "БПП", "Свободы" или "Правого сектора", а также охранять их здоровье и жизнь в ходе агитационного процесса. Украине же пришлось бы приложить минимум усилий для того, чтобы часть этих агитаторов после выступлений легла в больницы или (что еще выгоднее) пополнила "Небесную сотню" – после чего развести руками и сказать, что выборы сорваны по вине России и руководства непризнанных республик.

Однако Киев не стал разыгрывать эту простейшую партию, поскольку не желает подставляться под удар псевдопатриотической вооруженной или парламентской оппозиции, которые назовут выборы на Донбассе "во время войны" предательством и зрадой. В итоге конфликт с ЕС лишь усугубляется.

Что же касается Вашингтона, то Трампа, как известно, не устраивает ни сам Петр Порошенко, ни украинский подход к решению конфликта на Донбассе. "Тот механизм, что Киев направил в Вашингтон, вернули обратно — поэтому, в частности, сорвалась поездка Петра Порошенко в США, — рассказал Бортник. — Мы перестаем быть субъектом международной политики, с нами нет смысла консультироваться при наработке позиций".

Это и неудивительно, ведь украинский подход сам по себе контрпродуктивен. Украинская власть отказывается признавать гражданскую войну гражданской войной (а значит, отказывается и от переговорных механизмов ее решения), принципиально не желает проводить прописанную в "Минске" федерализацию страны и, наконец, выступает за сохранение высокого градуса конфликта для консолидации общества и списания на войну всех неурядиц в украинской экономике.

Проблема в том, что такой подход для Запада уже неактуален – и даже не потому, что США и ЕС взяли курс на нормализацию отношений с Москвой, а потому, что они считают нынешний конфликт слишком рискованной игрой, которая может привести к войне с Россией. А нынешнюю революционную власть рассматривают не как имиджевый актив, а как репутационный пассив, который к тому же может втянуть США и НАТО в эту ненужную для них и всего мира войну.

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