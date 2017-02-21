Косовский урок для Европы и мира

Павел Рудяков, эксперт

17 февраля 2008 года парламент сербского автономного края Косово и Метохия провозгласил независимость этого территориального образования и его отделение от Сербии. Решение носило односторонний характер, с Белградом оно не обсуждалось. Зато согласовывалось с Соединенными Штатами Америки – главным инициатором, вдохновителем, организатором, покровителем всего косовского сепаратистского проекта.

На конференции министров стран-членов НАТО в Брюсселе 16 февраля ее участники уделили много внимания отношениям Альянса с Россией.

Министры высказались за возобновление диалога с Москвой, отметив, при этом, что на пути достижения этой цели стоит в настоящий момент немало очень серьезных препятствий. Как говорилось в материале о мероприятии, размещенном на сайте "Голоса Америки", его участники вновь дружно подчеркнули, что 2014 год привнес в мир новую реальность. Этот вывод они связали, главным образом, с "аннексией" Крыма Россией. "Аннексировав Крым, Россия силой изменила границы своего суверенного соседа, а у границ Турции, тоже (почему "тоже", остается загадкой – Авт.) входящей в НАТО, появилась новая угроза: ИГИЛ".

Девятая годовщина одностороннего провозглашения независимости Косово и Метохии, осуществленного путем грубейшего нарушения норм и положений международного права, дает основания полагать, что, то "привнесение в мир новой реальности", о котором говорят министры обороны стран-членов НАТО, стоило бы датировать не 2014-ым, а, по меньшей мере, 2008-ым, а то и 1999-ым годом. А также высказывать предположение о том, что авторство этого "привнесения" следовало бы приписывать не России, а США. А соавторство – Европе.

Агрессия США и НАТО против Югославии в марте-июне 1999 года была осуществлена в совершенно безжалостной, варварской манере. Массированные ракетно-бомбовые удары повлекли за собой многочисленные жертвы среди мирного населения Сербии, катастрофические разрушения промышленных, гуманитарных и инфраструктурных объектов, радиационное заражение значительных участков территории, другие тяжкие и особо тяжкие последствия. Для американцев, тем не менее, агрессия отнюдь не является ни психологической травмой, ни историческим уроком. Извиняться перед народом Сербии за совершенные против него преступления Вашингтон, а никогда не собирался, не собирается и, похоже, не соберется. Ума и совести у Америки хватило только на "сожаление" по поводу бомбардировок, высказанное не так давно бывшим вице-президентом Джозефом Байденом в ходе его последнего посещения Белграда.

Единственное, на что американцы обратили повышенное внимание в связи с темой независимости Косово, это – на ее соответствующее их интересам и представлениям информационное обеспечение. Огромные усилия американской пропаганды были потрачены на то, чтобы представить агрессию США и НАТО против суверенного государства как "гуманитарную интервенцию", якобы, призванную защитить "несчастных" косовских албанцев от "злобного и коварного" президента Югославии Слободана Милошевича. Затем, после того, как дело было сделано, упор был сделан на то, чтобы никому в мире не пришло в голову рассматривать историю с Косово и его отделением от Сербии как прецедент. В этом вопросе многие чиновники Белого дома, Государственного департамента, Министерства обороны Соединенных Штатов, высшего руководства НАТО были особо активны, агрессивны, упорны, порой даже истеричны. Результата, впрочем, они добились: тема Косово сначала ушла в тень, а затем и вовсе исчезла из повестки дня мировой политики. Вроде, и не было ничего.

Сегодня новая администрация США готова к восстановлению диалога и сотрудничества с Россией. Отдавая себе отчет в том, что Москва – это "плохой парень", Вашингтон, тем не менее, высказывает намерение искать точки соприкосновения с ней. Ожидая, при этом, от Кремля кооперативности в американском понимании. Министр обороны США Джим Мэттис говорит, что в результате "привнесения в мир новой реальности" (той, что, якобы, сотворила Россия – Авт.) страны НАТО столкнулись с угрозами на нескольких фронтах, оказавшись в окружении "дуги нестабильности", одним из компонентов которой стала политика России. Теперь, в духе провозглашаемого ими нового подхода США и НАТО готовы открыться для обсуждения с Москвой перспектив возврата к конструктиву в двусторонних отношениях. "Мы намерены вовлечь Россию в политический процесс, – говорит Мэттис. – Наши политические лидеры постараются найти точки соприкосновения и способы достижения того, чтобы Россия выполняла свои обязательства и вернулась к своего рода партнерству с НАТО".

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Девятая годовщина одностороннего провозглашения независимости бывшего сербского автономного края Косово и Метохия дает повод задаться вопросом о том, не стоит ли самим Соединенным Штатам, под чьей эгидой эта независимость стала возможной, чьими усилиями были силой изменены границы суверенного государства, к чему-то "вернуться"?