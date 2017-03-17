Нидерланды, парламентские выборы: поражение популистов и победа Евросоюза

РИА Новости Украина

На прошедших накануне в Нидерландах парламентских выборах победу одержала партия премьер-министра Марка Рютте — Народная партия за свободу и демократию (НДСП), получив 32 места в парламенте. Евроскептики, в лице крайне правой "Партии свободы", вопреки ожиданиям, заняли лишь второе место и могут претендовать на 20 кресел. Третье место с небольшим отставанием в один голос делят "Христианско-демократический призыв" и "Демократы-66".

Так как ни одна из партий не набирает большинство (76 мест), победителю гонки предстоит найти партнеров для формирования правящей коалиции. Так, вполне вероятно, что в коалицию с НПСД войдут партии "Христианско-демократический призыв", "Демократы-66", а также "Зеленые левые".

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, выборы в Нидерландах показали провал крайне правого популизма в Европе.

Евроскептики не смогли победить

По результатам подсчета 75% голосов лидирует "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) (32 места в парламенте) во главе с действующим премьером Марком Рютте, сообщает газета Guardian. Второе место (20 мест в парламенте) достается крайне правой "Партии свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, третье место с небольшим отставанием в один голос делят "Христианско-демократический призыв" и "Демократы-66".

Наилучший результат, по предварительным результатам, показала партия "Зеленые левые", увеличив число место в парламенте с четырех на прошлых выборах до 14. Аутсайдером стала "Партия труда", потерявшая 31 парламентское кресло.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на exit polls, явка на выборах составила 81% по сравнению с 74,6% в 2012 году.

Нижняя палата парламента Нидерландов (Генеральные штаты), избираемая на четыре года, состоит из 150 мест. Именно нижней палате принадлежат права законодательной инициативы и внесения поправок.

Несмотря на свое достаточное преимущество по опросам в течение прошлого года, крайне правой "Партии свободы", тем не менее, не удалось победить на выборах.

После объявления результатов лидер партии и ближайший соперник действующего премьера Вилдерс признал поражение, заявив о готовности принять участие в переговорах по формированию коалиции.

"Я хотел бы, чтобы мы стали крупнейшей партией (в парламенте), но мы увеличили число мест. Это результат, которым можно гордиться", — сказал он возле своего кабинета в парламенте.

Кроме того, Вилдерс пообещал, что его партия будет представлять твердую парламентскую оппозицию правительству.

"Партия свободы" в Нидерландах известна своими либеральными взглядами по экономическим вопросам и жесткой политикой в отношении иммиграции. Лидер партии Герт Вилдерс приобрел известность благодаря своей жесткой антиисламской риторике, из-за которой его называют голландским Дональдом Трампом.

Формирование правящей коалиции

Поскольку правительство страны формируется на основе парламентского большинства, следующим этапом должно стать формирование правящей коалиции в парламенте. Главный вопрос — какие партии войдут в эту коалицию.

Так как ни одна из партий не набирает большинство (76 мест), победителю гонки предстоит найти партнеров для формирования правящей коалиции.

По мнению старшего научного сотрудника Нидерландского института международных отношений Клингендаль Тони ван дер Тогта, процесс формирования коалиционного правительства будет сложным и долгим.

"Нужно хотя бы четыре партии, чтобы иметь стабильное большинство в парламенте", — отметил он.

По словам Тогта, "конечно, партия премьер-министра Рютте VVD будет ведущей, скорее всего CDA, христианские демократы ("Христианско-демократический призыв") и "Демократы-66" присоединятся».

Четвертой в правительстве может стать либо партия "Зеленые левые", либо "Христианский союз", предположил эксперт. В любом случае, "пройдет достаточно много времени, прежде чем мы сформируем стабильное правительство", заключил он.

Перспективы нового правительства

По словам руководителя Центра Превосходства имени Жана Монне (Центр исследований ЕС), эксперта Международного дискуссионного клуба "Валдай" Татьяны Романовой, особых изменений ни во внешней, ни во внутренней политике Нидерландов после парламентских выборов ожидать не стоит.

"Сенсации не произошло: Голландия предсказуемо переломила тенденцию Brexit и Трампа. Особых изменений ни в смысле внешней политики, ни в смысле отношений с ЕС там ожидать не стоит. Конечно, есть поправение электората, и правительство будет это учитывать в плане более жесткой миграционной политики как на национальном уровне, так и на уровне ЕС", — отметила эксперт.

Она также добавила, что в плане отношений с Россией не стала бы ожидать никаких изменений.

В Кремле прокомментировали итоги прошедших выборов, заявив, что отслеживают ситуацию и позитивно настроены на продолжение диалога с новым правительством.

"Вы знаете, что с господином Рютте у Путина неоднократно были контакты, откровенные, весьма продуктивные. Поэтому если так сложится, что господин Рютте будет продолжать возглавлять правительство, то в какой-то перспективе, наверное, они смогут продолжить диалог", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Поражение крайне правых — победа для ЕС

Большинство экспертов сходятся на мнении, что поражение крайне правых на парламентских выборах в Нидерландах — это победа для всего Европейского союза.

"Разумеется, это серьезное поражение националистов не только в Нидерландах, но и во всем Европейском союзе. До этого мы наблюдали триумфальное шествие правых популистов. И в связи с этим, и в связи с Brexit высказывались предположения, что так будет везде, что везде будут побеждать сторонники выхода из Европейского союза. На этом и строились все предположения относительно результатов выборов в Нидерландах. В умах политиков-теоретиков, аналитиков-теоретиков, журналистов-теоретиков существует эта концепция домино, но в жизни она никогда не осуществлялась прямо", — считает заведующая отделом европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Надежда Арбатова.

Голландский эксперт ван дер Тогт также заявил, что поражение популистов – это один из основных итогов выборов.

"Вы видите фрагментацию, и вы видите остановку волны крайнего популизма. Это, я считаю, два главных элемента", — сказал он.

Европейские лидеры поздравили Рютте

Многие европейские лидеры в четверг приветствовали победу партии Рютте на голландских выборах.

"Нет Nexit. Выступающие против ЕС правые проиграли выборы в Нидерландах. Общие обязательства по изменению и перезапуску Союза", — написал премьер-министр Италии Паоло Джентилони в своем микроблоге в Twitter.

Тем самым итальянский лидер выразил удовлетворение в связи с поражением на парламентских выборах в Нидерландах крайне правых сил, ратовавших за выход страны из Евросоюза по примеру Великобритании.

Свои поздравления премьер-министру Рютте направил и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Юнкер только что говорил с Рютте, поздравил его с однозначной победой — "голос за Европу — голос против экстремистов", — написал представитель премьера Шинас в микроблоге в Twitter.

Кроме того, глава партии VVD получил поздравления от главы МИД Франции Жана-Марка Эйро и представителя канцлера Германии Ангелы Меркель Петера Альтмайера.

Поражение правых прокомментировал и кандидат на пост президента Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон.

"Нидерланды показывают нам, что успех крайне правых — это не неизбежность, а прогрессивные силы Европы набирают обороты", — написал Макрон в Twitter.

Выборы на фоне дипломатического скандала

Выборы в парламент проходили на фоне громкого дипломатического скандала между Нидерландами и Турцией. По данным Guardian, популярность Рютте возросла на фоне конфликта только после того, как "он запретил министрам Турции участвовать в кампании в Нидерландах".

Турция между тем не прекращает нагнетать обстановку новыми громкими заявлениями. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит разницы между участвующими в выборах в Нидерландах политическими силами, поскольку у всех голландских политиков одинаковый образ мысли, сообщает издание Hurriyet.