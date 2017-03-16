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    Аналитика и комментарии

    Подарка не будет? Соцсети обсуждают заявление Порошенко о выборах

    (обновлено: )39030
    Заявление президента Петра Порошенко о том, что досрочных парламентских выборов он никому "не подарит", вызвали в украинском сегменте соцсетей немалый интерес и стали причиной неиссякаемого потока комментариев. Что пишут об этом украинцы?
    Интервью Петра Порошенко украинским телеканалам
    Сайт президента Украины

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Парламенту Украины быть! По крайней мере, до 2019 года — именно в этом году состоятся плановые выборы в Раду. Пока же президент Украины Петр Порошенко не заинтересован в досрочном роспуске ВР. Об этом он сообщил во время интервью украинским телеканалам в среду, 15 марта.

    Александр Кочетков
    Facebook Александр Кочетков
    Конфликт с блокировщиками приблизил досрочные выборы в ВР - политолог

    "Поскольку, согласно Конституции, решение о досрочных парламентских выборах и о роспуске парламента принимает исключительно президент Украины, я хочу успокоить оппозиционеров и подчеркнуть, что никаких досрочных парламентских выборов, в которых заинтересована Россия, которая заинтересована в дестабилизации ситуации, я им не подарю", — подчеркнул глава государства.

    В соцсетях обещания президента вызвали многочисленные споры среди украинцев. Некоторые утверждают, что: "Выборы в парламент в первую очередь не нужны Порошенко. Это и потеря коалиции. И значительное усиление Юли в Раде. А к 2019-му рейтинг Тимошенко вряд ли останется на нынешнем уровне…".

    "Слова Порошенко о выборах 2019 года можно воспринимать как возможность проверить украинскую государственность на прочность", — есть в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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