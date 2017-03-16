Подарка не будет? Соцсети обсуждают заявление Порошенко о выборах

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Парламенту Украины быть! По крайней мере, до 2019 года — именно в этом году состоятся плановые выборы в Раду. Пока же президент Украины Петр Порошенко не заинтересован в досрочном роспуске ВР. Об этом он сообщил во время интервью украинским телеканалам в среду, 15 марта.

"Поскольку, согласно Конституции, решение о досрочных парламентских выборах и о роспуске парламента принимает исключительно президент Украины, я хочу успокоить оппозиционеров и подчеркнуть, что никаких досрочных парламентских выборов, в которых заинтересована Россия, которая заинтересована в дестабилизации ситуации, я им не подарю", — подчеркнул глава государства.

В соцсетях обещания президента вызвали многочисленные споры среди украинцев. Некоторые утверждают, что: "Выборы в парламент в первую очередь не нужны Порошенко. Это и потеря коалиции. И значительное усиление Юли в Раде. А к 2019-му рейтинг Тимошенко вряд ли останется на нынешнем уровне…".

"Слова Порошенко о выборах 2019 года можно воспринимать как возможность проверить украинскую государственность на прочность", — есть в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook