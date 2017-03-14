Богдан Пиентка: Украина переживает Ренессанс необандеризма

РИА Новости Украина

На днях вандалы в Украине осквернили еще два польских памятника. Один из них расположен в Подкамени под Львовом, где похоронены поляки, убитые в 1944 году боевиками отряда УПА, которым руководил Максим Скорупский. Как считают историки, тогда бандеровцы лишили жизни до 600 польских граждан. Также осквернен памятник львовским профессорам, уничтожены таблицы с их именами, а кресты на могилах залиты красной краской со знаком SS, а также с угрозой: "Смерть ляхам!".

Напомним, что 2017 год по всей стране будет отмечаться по инициативе директора Института национальной памяти Украины Володимира Вятровича, как Год 75-летия Украинской повстанческой армии (УПА).

События для Sputnik Polska комментирует историк, независимый публицист Богдан Пиентка (Bohdan Piętka).

На Украине вновь предпринята атака на места памяти погибших поляков, на их могилы. Вы удивлены?

— Нет, я не удивлен, ведь ни для кого не секрет, что в Украине сейчас идет прославление основателей националистических организаций, возвеличивание тех, кто их сформировал, курс взят на дальнейшее развитие националистических тенденций. Я имею в виду рост политической активности членов добровольческих батальонов "Айдар" и "Азов", а также партии "Правый сектор". В этом контексте меня уже не поражает атака, обрушенная вандалами на места памяти поляков.

А участвовал ли Володимир Вятрович в международном симпозиуме в Сорбонне на тему "Холокост на Украине"?

— Да, он с присущим ему нахальством (а иначе просто не скажешь), "формирует" историческую политику Украины. По его словам, УПА была организацией антинацистского плана. В феврале он заявил, будто УПА воевала с солдатами вермахта. И даже привел в качестве примера сотню Григория Перегильняка, ту самую сотню, которая развязала геноцид на Волыни! А Вятрович утверждает, будто эта сотня спасала евреев от смерти. Об этом он говорил на симпозиуме, но его выступление вызвало протесты не только со стороны еврейских организаций, но также ученых из разных стран. Вятрович был разоблачен как фальсификатор истории на симпозиуме в Сорбонне. Но он остался на своей прежней позиции крайнего националиста.

Каким вы видите будущее Украины? Ведь эта страна переживает глубокий экономический кризис… Александр Семененко / Facebook Бандера вне игры. О футболе, нацизме и институте имиджа Украины

— Будущее Украины я вижу в серых тонах. Трудно давать прогнозы, по-моему, наиболее реалистичны прогнозы драматического характера. Если произойдёт очередной путч на Украине, очередной Майдан с отстранением от власти Петра Порошенко, а он уже потерял поддержку многих общественных сил страны, а также поддержку националистических и шовинистических формирований, то после его свержения к власти могут прийти необандеровцы. Это — наихудший сценарий развития страны, он породит политический разброд и хаос! Это будет плохо и для Польши, чье руководство как бы не замечает Ренессанса необандеризма на Украине.

Возможен ли распад Украины, как вы считаете?

— Безусловно, эта опасность реальна. Если в Украине произойдет политический переворот, который случился 3 года назад, а к власти придут националистические силы, то возможен распад страны на три части. Западная Украина отойдет к националистам, Киев и центр страны будут проводить свою политику, а восток Украины уже окончательно от нее отделится. Притом, надо учесть, что сейчас на Украине нет должного контроля за преступностью и за торговлей оружием. Так что распад страны ощутят на себе не только украинцы, но также жители соседних стран, в частности, Польши, Словакии и Румынии.

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