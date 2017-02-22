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    Зарубежье

    Оскар Крейчи: в умах западных политиков творится хаос

    (обновлено: )10410
    Холодная война, действительно, еще не закончилась, судя по тому, что творится в головах некоторых западных политиков и аналитиков в Европе и в США, заявил чешский политолог.
    Оскар Крейчи
    parlamentnilisty.cz

    РИА Новости Украина

    СМИ крайне разноречиво отреагировали на итоги завершившейся в Мюнхене ежегодной конференции по безопасности. "В умах западных политиков и аналитиков  царит хаос. Таково главное впечатление от Мюнхенской конференции", сказал Sputnik Česká republika политолог, профессор Института международных, общественных отношений в Праге Оскар Крейчи (Oskar Krejčí):

    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    — Привычная ориентация на США неожиданно рухнула. Даже те, кто обычно обозначал четко свою позицию, оказались не в состоянии ее формулировать. Отсюда и разноречивая реакция прессы. Но, если в целом оценивать диалог на конференции, то могу сказать: здесь звучали значительно более осторожные, менее агрессивные, чем еще полгода назад, формулировки. Это относится и к оценкам политики России. Пожалуй, лишь американский сенатор-республиканец Грэм позволил в отношении России грубый, возмутительный демарш. А вот европейские политики, как мы увидели, сохраняют спокойствие, ждут дальнейшего развития событий — исходов выборов в Германии и Франции, сигналов из Вашингтона. Повторяю, политические элиты сегодня не готовы анализировать ситуацию, у них нет четкого видения  перспектив мирового развития.

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    В  Мюнхене, транслировался  еще бытующий, к сожалению,   стереотип мышления. Ведь совершенно очевидно, что без участия России ситуация в Сирии не может быть разрешена. Одновременно, такое впечатление, что участники обсуждения, как бы сожалели, мол, Россия "отобрала у нас нашу победу", имеется в виду победу над Асадом. Эта, сказал  бы, "шизофреническая позиция" Запада в оценках российских военных действий в Сирии, к сожалению, остается. Лично я считаю, российское и американское военное руководство должны договориться о сотрудничестве. Иначе, будет продолжаться нынешняя неопределенность позиции в отношении  сирийской ситуации, какую мы наблюдали на Мюнхенской конференции. Такое же неопределенное отношение было продемонстрировано в оценках, на мой взгляд, крайне удачных переговоров по сирийскому урегулированию, прошедших в Астане. Здесь, что крайне важно,  впервые представители официальных властей и сирийской оппозиции вели диалог напрямую. Такого прогресса удалось добиться благодаря посредничеству России, Турции и Ирана. И впервые переговоры такого уровня проходили без участия США и их западных союзников. С точки зрения глобальной политики — крайне важное событие!

    И я согласен с  тем, что сказал министр Лавров по поводу "холодной войны". Она, действительно, еще не закончилась, судя по тому, что творится в головах некоторых западных политиков и аналитиков в Европе и в США. В частности тех, кто выступал с заявлениями на Мюнхенской конференции по безопасности.

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