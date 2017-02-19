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    Бондаренко: США уходят из Европы, а их место занимает Германия

    (обновлено: )23001
    В разных государствах Европы к власти приходят правительства, ориентированные не на Вашингтон, а на Берлин. При этом очевидно, что Германия будет претендовать на полный контроль ситуации и в Восточной Европе, уверен политолог Кость Бондаренко.
    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Соединенные Штаты Америки потихоньку, очень медленно "уходят" из Европы в смысле политического влияния, а их место занимает Германия, усиливая свои позиции. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости Украина заявил политолог, руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

    "Особенно это касается Южной Европы. Очень плавно под контроль Германии перешла Словения. И как-то мимо внимания большинства экспертов прошла миссия Борута Пахара, президента Словении, который повстречался сначала с Меркель — а Словения сегодня является одним из ближайших политических партнеров Германии, — поехал к Путину, приехал к Порошенко. И главный тезис, который он привез после встречи с Меркель и с Путиным, который был озвучен в официальных документах — он сказал, что необходимо выполнять минские договоренности в полном объеме", — рассказал эксперт.

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    Он отметил, что информация об этом в украинских СМИ прошла только вскользь: "ну кто он такой: маленькая страна, приехал президент маленькой страны, которая мало известна в Украине, разве что Украина была первой страной, которая признала независимость Словении в 1992 году, но об этом сегодня мало кто помнит".

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    Бондаренко также привел пример Румынии. 

    "Например, в Румынии в начале января пришло к власти пронемецкое правительство Сорина Гриндяну. Он социал-демократ, который половину своей сознательной жизни сидел на немецких грантах от фонда Эберта, становится премьер-министром. И у него очень тесные связи, например, с его нынешними немецкими коллегами", — сообщил политолог.

    Упомянул он также ситуацию в Болгарии — "там пронемецкое правительство Огняна Герджикова пришло к власти в конце января". 

    "То есть в разных государствах приходят к власти именно правительства, которые теперь ориентированы не на Вашингтон, а на Берлин. Так что Берлин сегодня усиливает свои позиции на Балканах, и Берлин сегодня будет очевидно претендовать на то, чтобы каким-то образом полностью контролировать ситуацию и в Восточной Европе. Постепенный уход Соединенных Штатов будет означать, что этот вакуум будет заполняться немецкими политиками, и к этому тоже необходимо быть готовым", — резюмировал Кость Бондаренко. 

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