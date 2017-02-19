Бондаренко: США уходят из Европы, а их место занимает Германия

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Соединенные Штаты Америки потихоньку, очень медленно "уходят" из Европы в смысле политического влияния, а их место занимает Германия, усиливая свои позиции. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости Украина заявил политолог, руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Особенно это касается Южной Европы. Очень плавно под контроль Германии перешла Словения. И как-то мимо внимания большинства экспертов прошла миссия Борута Пахара, президента Словении, который повстречался сначала с Меркель — а Словения сегодня является одним из ближайших политических партнеров Германии, — поехал к Путину, приехал к Порошенко. И главный тезис, который он привез после встречи с Меркель и с Путиным, который был озвучен в официальных документах — он сказал, что необходимо выполнять минские договоренности в полном объеме", — рассказал эксперт.

Он отметил, что информация об этом в украинских СМИ прошла только вскользь: "ну кто он такой: маленькая страна, приехал президент маленькой страны, которая мало известна в Украине, разве что Украина была первой страной, которая признала независимость Словении в 1992 году, но об этом сегодня мало кто помнит".

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Бондаренко также привел пример Румынии.

"Например, в Румынии в начале января пришло к власти пронемецкое правительство Сорина Гриндяну. Он социал-демократ, который половину своей сознательной жизни сидел на немецких грантах от фонда Эберта, становится премьер-министром. И у него очень тесные связи, например, с его нынешними немецкими коллегами", — сообщил политолог.

Упомянул он также ситуацию в Болгарии — "там пронемецкое правительство Огняна Герджикова пришло к власти в конце января".

"То есть в разных государствах приходят к власти именно правительства, которые теперь ориентированы не на Вашингтон, а на Берлин. Так что Берлин сегодня усиливает свои позиции на Балканах, и Берлин сегодня будет очевидно претендовать на то, чтобы каким-то образом полностью контролировать ситуацию и в Восточной Европе. Постепенный уход Соединенных Штатов будет означать, что этот вакуум будет заполняться немецкими политиками, и к этому тоже необходимо быть готовым", — резюмировал Кость Бондаренко.