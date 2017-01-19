О чем пишут в мире: землетрясения в Италии, публикация архива ЦРУ

РИА Новости Украина

ЦРУ об НЛО и холодной войне. Внимание мировых СМИ (New York Post, International Business Times, Verge, Fortune и других) привлек к себе громоздкий архив Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), опубликованный в среду.

Как отмечают издания, он состоит из около 13 миллионов страниц различных документов, в том числе о Холодной войне и о расследованиях НЛО. Ранее эти документы можно было посмотреть только на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве, расположенном в штате Мэриленд.

В ЦРУ планировали опубликовать онлайн рассекреченные документы к концу 2017 года, но процесс был ускорен, в частности, благодаря новым технологиям, отметили в управлении.

"Доступ к этим документам больше не ограничивается географией", – сказал глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт.

"Тут нет тщательного отбора (информации). Это полная история с хорошими и плохими моментами", – отметил представитель ЦРУ Хезер Фриц Хорниак.

В частности, публично представлены документы, которые проливают свет на деятельность ЦРУ во время войны во Вьетнаме, в Корейском конфликте и во время Холодной войны. Также представлены документы о предполагаемых появлениях НЛО и о засекреченном ранее военном проекте "Stargate", в рамках которого проводились исследования различных способностей человека, в частности, возможность удаленно "видеть события" и собирать информацию с большого расстояния.

Землетрясение в Италии. В центре внимания международной прессы (Independent, USA Today, Chicago Tribune и другие) находится землетрясение в Италии. В итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в среду были зарегистрированы четыре сильных подземных толчка магнитудой 5,3-5,4.

Землетрясение ощущалось в исторической части Рима, которая расположена более чем в 100 километрах от эпицентра стихийного бедствия. Представители местных властей заявили об отсутствии серьезных разрушений в районе землетрясения, однако напомнили, что ситуация в отдаленных регионах осложняется холодной погодой и обильными снегопадами.

Улицы затронутых подземными толчками городов буквально завалены снегом. Туда направлены армейские подразделения. Отмечается, что опасность для зданий представляют именно сугробы, высота которых достигает одного метра. Их вес способен, полагают тележурналисты, спровоцировать новые обрушения.

Как сообщил глава службы гражданской обороны Италии Фабрицио Курчо, произошедшие в среду подземные толчки в наибольшей степени затронули зону, пострадавшую в результате разрушительного землетрясения 24 августа 2016 года, жертвами которого стали почти 300 человек.

Теракт в Мали унес жизни более 50 человек. Об этом сообщают многие мировые СМИ, в том числе New York Times, Guardian, Washington Post, Financial Times.

Взрыв заминированного автомобиля на территории лагеря в Гао на северо-востоке страны произошел в среду. Его жертвами стали более 50, в том числе пять смертников. Власти страны сообщили, что число жертв может достигнуть 60 человек.

После атаки миссия ООН в Мали МИНУСМА, оказывающая помощь пострадавшим, усилила меры безопасности в Гао. Ответственность за теракт взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" группировка "Аль-Мурабитун".

Восковой Трамп в Овальном кабинете. Многие мировые издания (Daily Mail, Washington Post, Mirror, USA Today и другие) пишут, что восковая скульптура избранного президента США Дональда Трампа предстала перед посетителями знаменитого лондонского музея мадам Тюссо.

Как сообщает газета Daily Mail, скульптура Трампа в натуральную величину изображает будущего главу США в Овальном кабинете Белого дома с фотографиями членов его семьи на рабочем столе. Политик одет в темно-синий костюм и красный галстук.

Издание отмечает, что теперь туристам. желающим сделать "селфи" с Трампом, не придется пересекать Атлантику. Сообщается, что в музее приняты меры повышенной безопасности после того, как во вторник на аналогичном мероприятии в Мадриде активистка движения Femen устроила акцию протеста и схватила воскового Трампа между ног.

Буши госпитализированы. Международные СМИ, включая Washington Post, Daily Mail USA Today, пишут об экстренной госпитализации бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, а затем его жены Барбары.

Буш попал в больницу с пневмонией, а затем был переведен в реанимацию. Вскоре после этого его жена была госпитализирована с кашлем и симптомами усталости. Супруги находятся в больнице в Хьюстоне, штат Техас.

Издания обращают внимание на то, что уходящий и будущий президенты США не обошли вниманием это происшествие и пожелали пожилой паре скорейшего выздоровления. Буш-старший, которому сейчас 92 года, был президентом США в 1989-1993 годах. Он остается самым пожилым бывшим главой Соединенных Штатов.