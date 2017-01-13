Эрнст Вольф: сейчас идет масштабная борьба между ЦРУ и ФБР

РИА Новости Украина — Sputnik

США забрасывают в первую очередь немецкие компании миллиардными исками. Одновременно американцы агрессивно ведут себя в Европе. Это уже похоже не на восторг от соглашения о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве TTIP, а на торговую войну. Ждать ли перемен при президенте Трампе? И нужно ли Европе жестче вести себя по отношению к Google&Co?

С этими вопросами Sputnik обратился к известному финансовому эксперту Эрнсту Вольффу (Ernst Wolff), автору недавно вышедшей книги "Мировая держава МВФ".

Г-н Вольф, сейчас почти каждую неделю поступают сообщения об исках из США против немецких компаний и банков. Такое жесткое развитие — это случайность? РИА Новости Украина Евгений Котенко Говядина окончательно рассорит США и Евросоюз

— Это не случайность. Нужно рассматривать это в контексте падения американской экономики, которая пытается навредить своему основному конкуренту, ЕС, и конкретно сильнейшей стране в рамках ЕС. Эти протекционистские меры начались еще при Обаме и будут ужесточены при Трампе.

В особенности Deutsche Bank и VW зачастую находятся в фокусе миллиардных исков. Почему именно они? Потому что они "важные птицы" или потому что у них рыльце в пушку?

— Потому что они "важные птицы". VW конкурирует с крупными американскими автоконцернами. VW – идеальная цель. Компания на 50 процентов принадлежит семьям Пирх и Порше, на 20 процентов – Нижней Саксонии и на 30 процентов – инвесторам. При такой большой доле немецких инвесторов атаками против такой компании можно навредить немецкой экономике в целом. Ситуация с Deutsche Bank более сложная, поскольку основная часть акций находится в рассредоточенном владении и крупнейшим инвестором является американская компания Blackrock. Так, на первый взгляд кажется, что вредишь самому себе. Все-таки Deutsche Bank используют в качестве инструмента для маневров против немецкого правительства, чтобы принудить Германию к определенным мерам в рамках ЕС.

В Европе постепенно нарастает недовольство всемогуществом крупных американских компаний, таких как Amazon, Facebook или Google, которые получают огромные налоговые послабления. Будет ли Европа предпринимать в связи с этим решительные меры или побоится? REUTERS Nigel Treblin Обама совершил последний психотерапевтический визит в Берлин

— Что ЕС может сделать? Весь мир последних 70 лет находится под господством американского доллара. И все же американцы в настоящий момент на спаде. Это объясняет их агрессивное поведение.

То есть американские иски против немецких компаний могли бы быть расценены и как предупреждение, что Европе стоит держаться подальше от американских компаний?

— Разумеется. США в следующие годы всеми средствами будут противиться своему падению. В последние годы они напечатали невероятное количество денег и обладают безумными долгами, существуют огромные пузыри на рынках акций и недвижимости и в частных хозяйствах. 50 миллионов американских автомобилей куплены в кредит. Так, по крайней мере, за границей пытаются выбить преимущества для американских компаний и показать свою былую силу.

Насколько отличаются друг от друга экономическое поведение и законы в отношении экономики США и Европы? REUTERS Toby Melville Из-за противостояния между США и ЕС Deutsche Bank на пороге краха

— Законы в США более мягкие по отношению к экономической и финансовой элите, чем у нас. Важно здесь, что США все еще осуществляют свою власть над долларом. Всемирная финансовая система основана на этом. Доллар все еще является ведущей валютой и важнейшей резервной валютой мира. Даже ЕЦБ держит 70 процентов своих валютных резервов в долларах. Поэтому США все еще могут оказывать давление на другие страны.

Обама в последние недели предпринял все, для того чтобы как можно больше осложнить жизнь следующему президенту. Могут ли иски управляться и политическим образом, чтобы осложнить жизнь Трампу?

— Конечно. При этом здесь речь идет больше о силах, которые действуют на заднем плане. В Америке это, с одной стороны, оборонная промышленность, СМИ и ЦРУ. И они взяли Трампа под прицел, потому что они были против того, чтобы Трамп оказался у власти. На стороне Трампа же Уолл Стрит, ФБР и большая часть военных. Между ними сейчас идет масштабная борьба. Под этим углом зрения нужно рассматривать и последние меры Обамы. То, что он сейчас еще отправляет танки в страны восточного блока и продолжает провоцировать Россию, связано с тем, что Трамп хочет улучшить отношения с Россией. Или какие-то разоблачения о Трампе, в которых обвиняют русских, — это полная чушь. Это связано не с Россией, а с американскими спецслужбами. В настоящий момент мы наблюдаем разгоревшуюся борьбу между ЦРУ и ФБР.

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