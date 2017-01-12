Минюст США проведет внутреннее расследование действий ФБР

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Контрольное подразделение Минюста США проведет расследование деятельности министерства в ходе кампании перед выборами президента США, в частности, в связи со скандалом об электронной переписке Хиллари Клинтон, сообщает ABC News со ссылкой на заявления главы подразделения — генерального инспектора Министерства юстиции Майкла Хоровица.

По заявлению Хоровица, расследование будет касаться как чиновников Министерства юстиции, так и ФБР, которое входит в структуру министерства.

Расследование будет касаться обвинений в злоупотреблении в адрес руководства ФБР, раскрытии конфиденциальной информации, а также подозрений, что решение обнародовать информацию о расследовании в отношении Клинтон было вызвано "неподобающим процессом принятия решений".

ФБР в июле сообщило, что прекращает расследование относительно электронной почты экс-госсекретаря Клинтон, хранившейся на частном сервере в обход правил. За 10 дней до выборов в ноябре были обнаружены новые письма на сервере мужа помощницы Клинтон, но еще через несколько дней директор ФБР Джеймс Коми заявил, что эти новые письма не изменили оценок ФБР, что де-факто означало закрытие дела против Клинтон. Каждый раз, когда ФБР начинало, прекращало и вновь возобновляло расследование, руководство ведомства подвергалось критике. Так, Клинтон критиковала ФБР за проведение расследования, а ее соперник на президентских выборах Дональд Трамп — за его прекращение. Лидеры демократов публично обвиняли директора ФБР в том, что тот пытается добиться избрания Трампа президентом США.

На президентских выборах 8 ноября Трамп победил Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января.