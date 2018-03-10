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    Запуск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Ракетный двигатель РД-180 на НПО Энергомаш. Архивное фото
    Ракета США с российским двигателем вывела на орбиту секретный спутник
    23:59 22.05.2014
    62
    Ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным спутником на борту в четверг стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
    Израильский флаг
    Израиль запустил в космос спутник-шпион
    07:42 10.04.2014
    11
    Местные СМИ утверждают, что основное предназначение спутника - слежение за Ираном, чью ядерную программу в Израиле считают главной угрозой своей безопасности.
    Запуск ракеты-носителя Зенит
    Запуск первого украинского спутника связи перенесен на конец лета
    09:52 09.04.2014
    8Присоединение Крыма к РФ
    Запуск первого украинского спутника связи "Лыбидь", запланированный на апрель, перенесен на конец лета нынешнего года в связи с тем, что станция управления спутником находится в Крыму, сообщил глава НПЦ "Полюс" (входит в Роскосмос).
    Военнослужащие армии КНДР
    СМИ: КНДР второй день подряд запускает ракеты малой дальности
    12:25 23.03.2014
    5
    Северная Корея второй день подряд производит запуски ракет малой дальности. Ракеты FROG "земля - земля" были выпущены в районе города Вонсан на восточном побережье.
    Facebook
    Facebook начала запуск видеорекламы с автопроигрыванием
    11:30 14.03.2014
    7
    Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook начала запуск 15-секундных рекламных видеороликов с автопроигрыванием в ленте новостей, сообщает Digit.ru
    Украина планирует запуск спутника связи "Лыбидь" на 27 апреля 2014 г
    16:56 26.12.2013
    23
    Украина вышла на "финишную прямую" по созданию своего первого спутника связи "Лыбидь", запуск которого запланирован на 27 апреля 2014 года, сообщил председатель государственного космического агентства Юрий Алексеев.
    Строительство ГАЭС
    Украина досрочно запустила второй гидроагрегат Днестровской ГАЭС
    13:44 20.12.2013
    29
    Украина в пятницу досрочно ввела в эксплуатацию второй гидроагрегат Днестровской ГАЭС, разрешение на запуск агрегата дал лично президент страны Виктор Янукович.
    Космический корабль на фоне Земли
    НАСА перенесло запуск корабля Cygnus к МКС на 2014 год
    08:47 18.12.2013
    10
    Специалисты НАСА отложили запуск американского частного корабля Cygnus к Международной космической станции на следующий год. НАСА планирует вывести астронавтов в открытый космос 21, 23 и 25 декабря.
    Запуск ракет. Архив
    Ракета-носитель "Днепр" со спутниками запущена с пусковой базы "Ясный"
    09:38 21.11.2013
    16
    Ракета-носитель "Днепр", созданная на базе тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-20 "Воевода" (по классификации НАТО SS-18, "Сатана").
    Железнодорожный светофор
    Экспресс Москва - Киев запустят в 2014 году
    21:03 19.11.2013
    7
    Ускоренное пассажирское сообщение между столицами России и Украины со временем нахождения в пути 7 часов будет организовано в четвертом квартале 2014 года, сообщил гендиректор ОАО "Федеральная пассажирская компания" Акулов.
    Химконцерн Стирол
    "Стирол" отложил возобновление производства удобрений на январь 2014 г
    15:37 19.11.2013
    20
    Один из крупнейших в Украине производителей азотных минеральных удобрений ПАО "Концерн Стирол" планирует возобновить их выпуск до конца января 2014 года. Ранее речь шла о запуске производства до конца октября.
    Первый индийский марсианский зонд успешно выведен на орбиту Земли
    12:45 05.11.2013
    0
    На аппарате установлено несколько научных приборов: зонд для обнаружения метана, камера цветного изображения, анализатор давления и спектрометр. В сентябре 2014 года "Мангальян" должен выйти на эллиптическую орбиту Марса.
    Ракета
    Запуск ракеты "Днепр" назначен на 21 ноября
    08:16 04.11.2013
    22
    Основной полезной нагрузкой будет 300-килограммовый спутник дистанционного зондирования Земли DubaiSat-2. Этот аппарат планируется вывести на орбиту высотой 600 километров.
    Ракета
    Запуск ракеты "Днепр" запланирован на третью декаду ноября
    14:19 31.10.2013
    6
    Очередной запуск российско-украинской ракеты-носителя "Днепр", созданной на базе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-20, состоится в двадцатых числах ноября текущего года в Оренбургской области.
    "Укртранснафта" и "Роснефть" в четверг обсудят запуск Лисичанского НПЗ
    11:04 23.10.2013
    14
    "Укртранснафта", национальный оператор нефтетранспортной системы Украины, 24 октября проведет переговоры с "Роснефтью" по запуску простаивающего с весны прошлого года Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
    Ракета-носитель Протон-М
    Запуск ракеты "Протон" со спутником перенесен на 25 октября
    11:51 21.10.2013
    13
    На космодроме Байконур состоялось заседание Госкомиссии, в ходе которого представители иностранного заказчика повторно обратились к российской стороне с просьбой о переносе сроков пуска ракеты "Протон-М".
    Ракета-носитель Протон-М
    Запуск ракеты "Протон" со спутником связи вновь перенесен
    09:42 21.10.2013
    5
    Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с американским спутником связи Sirius FM-6 ("Сириус ФМ-6") вновь перенесен по просьбе американской стороны, дата пуска будет определена госкомиссией.
    ТВ: Иран в течение полугода запустит в космос еще три спутника
    21:29 10.10.2013
    9
    По словам представителя агентства, Иран планирует вывести спутники "Тадбир", "Шариф" и "Нахид" на орбиту к 20 марта 2014 года при помощи также разработанной в стране ракеты-носителя "Сафир B1" ("Посланник").
    Донецкий электрометаллургический завод запустил производство
    12:20 04.10.2013
    25
    Донецкий электрометаллургический завод, остановленный в ноябре 2012 года, запустил производство в конце сентября, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы предприятия Ирина Рамазанова в пятницу.
    Пуск ракеты-носителя Протон-М
    "Протон" со спутником связи стартовал с Байконура
    08:25 30.09.2013
    14
    Первая после июльской аварии ракета-носитель "Протон-М" с европейским спутником связи Astra 2E запущена с космодрома Байконур, сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.
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