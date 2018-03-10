Запуск первого украинского спутника связи "Лыбидь", запланированный на апрель, перенесен на конец лета нынешнего года в связи с тем, что станция управления спутником находится в Крыму, сообщил глава НПЦ "Полюс" (входит в Роскосмос).
Украина вышла на "финишную прямую" по созданию своего первого спутника связи "Лыбидь", запуск которого запланирован на 27 апреля 2014 года, сообщил председатель государственного космического агентства Юрий Алексеев.
Ускоренное пассажирское сообщение между столицами России и Украины со временем нахождения в пути 7 часов будет организовано в четвертом квартале 2014 года, сообщил гендиректор ОАО "Федеральная пассажирская компания" Акулов.
Один из крупнейших в Украине производителей азотных минеральных удобрений ПАО "Концерн Стирол" планирует возобновить их выпуск до конца января 2014 года. Ранее речь шла о запуске производства до конца октября.
На аппарате установлено несколько научных приборов: зонд для обнаружения метана, камера цветного изображения, анализатор давления и спектрометр. В сентябре 2014 года "Мангальян" должен выйти на эллиптическую орбиту Марса.
Очередной запуск российско-украинской ракеты-носителя "Днепр", созданной на базе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-20, состоится в двадцатых числах ноября текущего года в Оренбургской области.
"Укртранснафта", национальный оператор нефтетранспортной системы Украины, 24 октября проведет переговоры с "Роснефтью" по запуску простаивающего с весны прошлого года Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
На космодроме Байконур состоялось заседание Госкомиссии, в ходе которого представители иностранного заказчика повторно обратились к российской стороне с просьбой о переносе сроков пуска ракеты "Протон-М".
По словам представителя агентства, Иран планирует вывести спутники "Тадбир", "Шариф" и "Нахид" на орбиту к 20 марта 2014 года при помощи также разработанной в стране ракеты-носителя "Сафир B1" ("Посланник").
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".