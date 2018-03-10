Реальной угрозы для жизни представителей еврейской общины Одессы пока нет, им необходимо отстаивать свои права в городе, считает вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России Зиновий Коган.
В резолюции Всемирного еврейского конгресса "О ситуации с еврейским населением в Украине" члены исполкома ВЕК выразили серьезную обеспокоенность тем, что "партия "Свобода" имеет представителей в новом правительстве Украины"
Президент светской еврейской организации - Российского еврейского конгресса Юрий Каннер намерен обсудить пути развития сотрудничества и помощи общинам Крыма и Украины на Всемирном еврейском конгрессе в апреле в Париже.
Главный раввин России Берл Лазар в понедельник сделал официальное заявление относительно ситуации на Украине, в котором призвал лидеров еврейской общины в этой стране заниматься миротворчеством и не допустить "разобщенности и воинственности".
По словам руководителя департамента общественных связей Федерации еврейских общин РФ Горина, происходящее в столице "не просто беспокоит, а ... вводит в состояние, близкое к паническому, (еврейскую) общину в Киеве".
Более 400 работников милиции будут задействованы в охране правопорядка с 4 по 6 сентября в городе Умань Черкасской области, куда ежегодно приезжают хасиды-паломники на празднование Нового года по иудейскому календарю.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".