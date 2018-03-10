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    Евреи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Израиль - Иерусалим
    Агентство: иммиграция в Израиль из Украины выросла в 2,5 раза
    10:31 28.05.2014
    138Политический кризис в Украине
    С января по апрель на постоянное место жительства в Израиль при поддержке "Сохнута" переехали 762 украинских еврея по сравнению с 315 за аналогичный период прошлого года.
    Председатель Конгресса еврейских религиозных организаций Зиновий Коган
    Евреи Одессы должны отстаивать права на своей земле - КЕРООР
    17:21 05.05.2014
    26Столкновения в Одессе
    Реальной угрозы для жизни представителей еврейской общины Одессы пока нет, им необходимо отстаивать свои права в городе, считает вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России Зиновий Коган.
    Евреи. Архивное фото
    Евреи Одессы готовятся к эвакуации в случае эскалации насилия - СМИ
    16:04 05.05.2014
    72Спецоперация на востоке Украины
    Евреи, проживающие в Одессе, готовы к эвакуации в случае эскалации насилия в Украине, сообщает в понедельник газета The Jerusalem Post.
    Аарон Гуревич
    Раввин из Москвы посетит еврейские общины Крыма
    06:44 07.04.2014
    21Присоединение Крыма к РФ
    Аарон Гуревич посетит в понедельник и вторник еврейские общины и Духовное управление мусульман Крыма. Визит направлен на укрепление и развитие дружеских связей.
    Партия Свобода
    Еврейский конгресс обеспокоен "Свободой" в правительстве Украины
    17:17 01.04.2014
    22
    В резолюции Всемирного еврейского конгресса "О ситуации с еврейским населением в Украине" члены исполкома ВЕК выразили серьезную обеспокоенность тем, что "партия "Свобода" имеет представителей в новом правительстве Украины"
    Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.
    Выставка о евреях Крыма пройдет в Москве
    09:44 21.03.2014
    3
    Выставку и вечер памяти крымчаков - древней малочисленной народности Крыма, исповедующей иудаизм, - проведет в Москве Российский еврейский конгресс.
    Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.
    Тема Крыма и Украины будет поднята на Всемирном еврейском конгрессе
    15:40 19.03.2014
    26Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Президент светской еврейской организации - Российского еврейского конгресса Юрий Каннер намерен обсудить пути развития сотрудничества и помощи общинам Крыма и Украины на Всемирном еврейском конгрессе в апреле в Париже.
    Главный раввин России Берл Лазар
    Берл Лазар призывает лидеров еврейской общины Украины к миротворчеству
    14:38 17.03.2014
    208
    Главный раввин России Берл Лазар в понедельник сделал официальное заявление относительно ситуации на Украине, в котором призвал лидеров еврейской общины в этой стране заниматься миротворчеством и не допустить "разобщенности и воинственности".
    Беспорядки в Киеве
    Еврейские объекты в Киеве просят взять под круглосуточную охрану
    20:13 21.01.2014
    19Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    По словам руководителя департамента общественных связей Федерации еврейских общин РФ Горина, происходящее в столице "не просто беспокоит, а ... вводит в состояние, близкое к паническому, (еврейскую) общину в Киеве".
    Мемориал памяти жертв Холокоста в Берлине
    Германия вспоминает жертв Холокоста в годовщину "Хрустальной ночи"
    10:19 09.11.2013
    23
    Серия погромов была организована нацистами в ночь на 10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии. Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям.
    Евреи всего мира отмечают Йом Кипур - День искупления
    08:36 13.09.2013
    31
    Последователи иудаизма во всем мире встречают Йом Кипур - День искупления или Судный день, который наступит вечером 13 сентября и закончится в субботу с выходом звезд.
    Празднование Еврейского Нового года в Умани
    Еврейский Новый год в Умани будут охранять 400 милиционеров
    18:31 17.07.2013
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    Более 400 работников милиции будут задействованы в охране правопорядка с 4 по 6 сентября в городе Умань Черкасской области, куда ежегодно приезжают хасиды-паломники на празднование Нового года по иудейскому календарю.
    Раввин
    Украинские евреи-бизнесмены выделили $1 млн на Тору для мессии
    11:27 13.03.2013
    31
    Украинские евреи-бизнесмены выделили около миллиона долларов на создание рукописного свитка Торы, который должен дождаться прихода мессии и быть помещен в восстановленный им иерусалимский Храм.
    Болгария впервые извинилась за депортацию более 11 тыс евреев
    10:34 09.03.2013
    4
    Об этом говорится в декларации, единогласно принятой в пятницу парламентом Болгарии в связи с 70-летним юбилеем спасения болгарских евреев.
    Празднование Еврейского Нового года Рош ха-Шана
    Около 23 тыс хасидов посетили Умань в еврейский Новый год
    12:33 24.09.2012
    110
    Около 23 тысяч хасидов-паломников посетили в этом году украинский город Умань, куда они ежегодно прибывают на празднование Нового года по иудейскому календарю.
    Празднование Еврейского Нового года Рош ха-Шана
    Празднование Еврейского Нового года в Умани 
    11:38 17.09.2012
    245
    Ежегодно в Умань приезжают десятки тысяч евреев, которые празднуют здесь новый год и молятся на могиле праведника и толкователя Торы Нахмана из Брацлава, потомка основателя хасидизма Баал Шем Това.
    Евреи Днепропетровска не настаивают на особом статусе для иврита
    15:33 14.09.2012
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    Еврейская община Днепропетровска не собирается выступать с инициативой о предоставлении иврита статуса регионального языка, сообщил член правления общины Олег Ростовцев.
    Празднование еврейского Нового года Рош Ха-Шана в Умани
    В Украину уже прибыли более 16 тысяч паломников-хасидов
    09:29 14.09.2012
    107
    Более 16 тысяч паломников-хасидов уже прибыли в Украину накануне иудейского Нового года, который в этом году приходится на 17 сентября.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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