Более 200 участников АТО уже получили обещанные правительством земельные участки. Об этом сообщил директор департамента землеустройства, использования и охраны земель Государственного агентства земельных ресурсов Александр Краснолуцкий.
"Система землепользования, которая сформировалась у нас, не соответствует основным принципам устойчивого развития", - сказал старший научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины Виктор Яровой.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".