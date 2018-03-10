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    ЗЕМЛЯ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Ячмень. Архивное фото
    Новые правила проведения земельных аукционов и борьба с коррупцией
    17:57 12.10.2014
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    С 15 октября купить земельный участок сельхозназначения можно будет только на открытом земельном аукционе. Обеспечить открытость публичных торгов должно Госземагентство.
    Виталий Кличко
    Власти Киева решили выделить 50 га земли участникам АТО
    13:07 18.09.2014
    160Восток Украины. Ни мира, ни войны
    Виталий Кличко отметил, что семьи бойцов-киевлян должны иметь льготы на оплату коммунальных услуг, столичная власть разрабатывает механизм их предоставления.
    Земля
    Более 200 участников АТО получили обещанные властями земельные участки
    06:59 17.09.2014
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    Более 200 участников АТО уже получили обещанные правительством земельные участки. Об этом сообщил директор департамента землеустройства, использования и охраны земель Государственного агентства земельных ресурсов Александр Краснолуцкий.
    Земля
    Эксперт: система землепользования в Украине не способствует развитию отрасли
    14:59 11.09.2014
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    "Система землепользования, которая сформировалась у нас, не соответствует основным принципам устойчивого развития", - сказал старший научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины Виктор Яровой.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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