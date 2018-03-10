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    Жан-Пьер Шевенман

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Президент РФ Владимир Путин и специальный представитель правительства Франции по вопросам отношений с Россией Жан-Пьер Шевенман
    Путину привезли послание от Макрона по Украине
    15:42 08.11.2017
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    Спецпредставитель Франции по отношениям с Россией Жан-Пьер Шевенман констатировал на важности исполнения минских соглашений всеми сторонами.
    Флаги Великобритании на референдуме по сохранению членства в ЕС
    Brexit спровоцирует перестройку в ЕС - Шевенман
    18:11 26.06.2016
    515Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Великобритания, конечно, в будущем обретет место "в том, что генерал де Голль называл "европейской Европой", то есть в Европе, способной стратегически существовать самостоятельно и для себя в мире XXI века", считает Шевенман.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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