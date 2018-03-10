По словам адвоката журналистки Владислава Грищенко, Жанара Ахмет находится в Вышгородском ИВС, основанием задержания стало то, что она находится в международном розыске по линии Интерпола, объявленная в розыск Казахстаном по статье 177 Уголовного кодекса Казахстана.
По словам адвоката журналистки, в субботу вечером в квартире Жанары Ахмет выключили свет, а когда она вышла в коридор, к ней подошли двое людей в штатском. В понедельник суд изберет ей меру пресечения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".