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    Жанара Ахмет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Журналист из Казахстана Жанара Ахмет
    В Киеве освободили оппозиционную журналистку из Казахстана
    15:48 22.11.2017
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    Оппозиционную журналистку из Казахстана Жанару Ахмет освободили в среду на поруки народного депутата Светланы Залищук. Депутат заверила, что "за справедливость все-таки надо бороться".
    Журналист из Казахстана Жанара Ахмет
    Журналистка из Казахстана объявила голодовку в киевском СИЗО
    06:41 25.10.2017
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    Журналистка Жанара Ахмет должна отбыть в СИЗО еще 15 дней, с учетом уже проведенного там времени. Защита Ахмет будет обжаловать это решение.
    Журналист из Казахстана Жанара Ахмет
    Стало известно, где находится задержанная казахстанская журналистка
    23:50 22.10.2017
    371Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    По словам адвоката журналистки Владислава Грищенко, Жанара Ахмет находится в Вышгородском ИВС, основанием задержания стало то, что она находится в международном розыске по линии Интерпола, объявленная в розыск Казахстаном по статье 177 Уголовного кодекса Казахстана.
    Журналист из Казахстана Жанара Ахмет
    В Киеве задержали журналистку из Казахстана - СМИ
    16:24 22.10.2017
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    По словам адвоката журналистки, в субботу вечером в квартире Жанары Ахмет выключили свет, а когда она вышла в коридор, к ней подошли двое людей в штатском. В понедельник суд изберет ей меру пресечения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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