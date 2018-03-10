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Несмотря на то, что обмен пленными по формуле "всех на всех" является одним из пунктов Минских соглашений, вот уже 14 месяцев никаких обменов не происходило. Сейчас появилась надежда, что прорыв возможен, если не вмешаются противники "Минска".