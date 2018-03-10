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    Владимир Жемчугов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Обмен пленными
    Обмен пленными: ход вперед
    18:45 17.11.2017
    1064Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Несмотря на то, что обмен пленными по формуле "всех на всех" является одним из пунктов Минских соглашений, вот уже 14 месяцев никаких обменов не происходило. Сейчас появилась надежда, что прорыв возможен, если не вмешаются противники "Минска".
    Встреча Порошенко с Жемчуговым и Супруном. Видео
    Встреча Порошенко с освобожденными из плена Жемчуговым и Супруном 
    18:12 18.09.2016
    794Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как заявил президент Петр Порошенко, в Украине не будет прекращаться работа по поиску и возвращению других заключенных украинцев, местонахождение которых пока неизвестно.
    Порошенко встретился с освобожденными из плена Жемчуговым и Супруном
    Порошенко: освобождению пленных способствовали личные переговоры с Путиным
    21:29 17.09.2016
    1116Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Согласно информации, освобожденные из плена Жемчугов и Супрун прибыли в Научно-практический центр профилактической и клинической медицины Государственного управления делами.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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    09:57 10.03.2018
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    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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