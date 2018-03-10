Несмотря на то, что обмен пленными по формуле "всех на всех" является одним из пунктов Минских соглашений, вот уже 14 месяцев никаких обменов не происходило. Сейчас появилась надежда, что прорыв возможен, если не вмешаются противники "Минска".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".