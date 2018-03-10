Несмотря на то, что обмен пленными по формуле "всех на всех" является одним из пунктов Минских соглашений, вот уже 14 месяцев никаких обменов не происходило. Сейчас появилась надежда, что прорыв возможен, если не вмешаются противники "Минска".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.