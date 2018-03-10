наверх
10.03.201818:15
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Юрий Супрун

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Обмен пленными
    Обмен пленными: ход вперед
    18:45 17.11.2017
    1064Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Несмотря на то, что обмен пленными по формуле "всех на всех" является одним из пунктов Минских соглашений, вот уже 14 месяцев никаких обменов не происходило. Сейчас появилась надежда, что прорыв возможен, если не вмешаются противники "Минска".
    Порошенко встретился с освобожденными из плена Жемчуговым и Супруном
    Порошенко: освобождению пленных способствовали личные переговоры с Путиным
    21:29 17.09.2016
    1116Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Согласно информации, освобожденные из плена Жемчугов и Супрун прибыли в Научно-практический центр профилактической и клинической медицины Государственного управления делами.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
    0
    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Все теги