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    Владимир Чуров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров
    Глава российского ЦИК заявил о фальсификации итогов выборов в Раду
    23:33 03.12.2014
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    По словам Чурова, МИД страны констатировал фальсификации итогов по 21 участку в двух одномандатных округах.
    Глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров
    Иностранные наблюдатели на выборах - экзотика для американцев - Чуров
    21:42 30.10.2012
    11Оценка выборов в Верховную Раду - 2012
    Участие международных наблюдателей на выборах остаются экзотикой для большинства граждан США, заявил глава Центризбиркома РФ Владимир Чуров.
    Глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров
    Глава ЦИК РФ высоко оценил организацию выборов в парламент Украины
    11:32 29.10.2012
    3Оценка выборов в Верховную Раду - 2012
    Украинские парламентские выборы были хорошо организованы, заявил глава Центризбиркома РФ Владимир Чуров на брифинге в пресс-центре ЦИК Украины.
    Пресс-конференция Председателя ЦИК РФ Владимира Чурова
    Глава ЦИК РФ осудил спиливание крестов активистками FEMEN
    13:49 11.09.2012
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    Глава ЦИК РФ Владимир Чуров считает, что активистки украинского движения FEMEN, спиливая православные кресты, дошли до высочайшей степени нравственного падения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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