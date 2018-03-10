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    Владимир Бондаренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Владимир Бондаренко
    Скандал с подделкой диплома. Кличко уволил своего заместителя
    21:00 31.08.2017
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    Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, для него ситуация со скандалом вокруг подозрения с подделкой диплома Владимира Бондаренко является очень неприятной, однако закон должны соблюдать все.
    Бутылки пива. Архивное фото
    Киевсовет подал апелляцию на отмену запрета продавать алкоголь ночью
    13:45 13.04.2017
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    Как сообщил руководитель аппарата Киевской горадминистрации Владимир Бондаренко, власти города будут настаивать на сохранении запрета, так как это позволило в последнее время сократить уровень преступлений в городе.
    Леонид Косянчук
    Косянчук: демонтаж газовых АЗС в Киеве связан с Евровидением
    20:53 31.03.2017
    1743Без России: старт Евровидения в Киеве.
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук заявил, что демонтаж газовых АЗС в Киеве - это не борьба с нелегальным бизнесом, а борьба в ознаменование Евровидения.
    Владимир Бондаренко, депутат Киевского городского совета и глава Киевсовета по вопросам ЖКХ и ТЭК
    Власти Киева демонтируют более 350 нелегальных газовых автозаправок
    05:55 31.03.2017
    156
    Руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко сообщил, что демонтаж АГЗП будут проводить совместно с прокуратурой, полицией и ГСЧС, не нарушая законов и норм.
    Уголь
    Киев обеспечен углем до конца отопительного сезона - КГГА
    18:52 20.02.2017
    109Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Владимир Бондаренко сообщил, что из трех ТЭЦ в Киеве только одна работает на угле, остальные две - на газу, соответственно от угля не зависят. Твердого топлива требует Дарницкая ТЭЦ, которая обслуживает 20% города.
    Руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко
    В Киеве заработал онлайн-сервис "Бюро находок"
    20:25 27.01.2017
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    Руководитель аппарата Киевской городской госадминистрации Владимир Бондаренко сообщил, что теперь киевляне и гости столицы могут обратиться в "Контактный центр города Киева 1551" с вопросом об утерянных вещах.
    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    Расстрел в Княжичах намеренно превратили в будничную тему – Бондаренко
    14:28 05.12.2016
    5696Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    В деле о перестрелке в Княжичах происходит перенос темы на нижний уровень, попытка в информационном плане занизить сам уровень проблемы, показать, что ничего страшного, это будничный вопрос, не надо поднимать ажиотажа, заявил политолог Кость Бондаренко.
    Непогода в Украине. Архивное фото
    В Киев начали пускать фуры
    12:43 14.11.2016
    133Украина остановилась в снежных заносах
    В Киевской городской государственной администрации уточнили, что утром в понедельник в столицу начали пропускать небольшие группы грузового транспорта, однако вывоз снега из Киева начнется только ночью.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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