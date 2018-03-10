Как сообщил руководитель аппарата Киевской горадминистрации Владимир Бондаренко, власти города будут настаивать на сохранении запрета, так как это позволило в последнее время сократить уровень преступлений в городе.
Владимир Бондаренко сообщил, что из трех ТЭЦ в Киеве только одна работает на угле, остальные две - на газу, соответственно от угля не зависят. Твердого топлива требует Дарницкая ТЭЦ, которая обслуживает 20% города.
Руководитель аппарата Киевской городской госадминистрации Владимир Бондаренко сообщил, что теперь киевляне и гости столицы могут обратиться в "Контактный центр города Киева 1551" с вопросом об утерянных вещах.
В деле о перестрелке в Княжичах происходит перенос темы на нижний уровень, попытка в информационном плане занизить сам уровень проблемы, показать, что ничего страшного, это будничный вопрос, не надо поднимать ажиотажа, заявил политолог Кость Бондаренко.
В Киевской городской государственной администрации уточнили, что утром в понедельник в столицу начали пропускать небольшие группы грузового транспорта, однако вывоз снега из Киева начнется только ночью.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".